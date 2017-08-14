Московские власти отказали в лечении иногородним ВИЧ-инфицированным пациентам
Столичные чиновники заявили, что пациентов прикрепят к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом только если власти регионов перешлют годовой запас необходимых лекарств для этих пациентов
Департамент здравоохранения Москвы отказал двум ВИЧ-инфицированным пациентам в лечении из-за того, что они прописаны в других регионах хотя и проживают в столице. Столичные чиновники заявили, что пациентов прикрепят к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом только если власти регионов перешлют годовой запас необходимых лекарств для этих пациентов.
Такой ответ департамента здравоохранения Москвы был подписан главой московского ведомства Андреем Старшининым, сообщает РБК.
Жалобы пациентов вместе с ответами им из департамента здравоохранения направлены в московский Росздравнадзор.
Юрист Александр Ездаков отметил, что в соответствии с федеральным законодательством россияне имеют право сами выбирать медицинскую организацию для прохождения лечения. В случае переезда в другой регион данные о пациенте исключаются из регистра по старому месту жительства и передаются властям нового региона.
Отметим, что Росздравнадзор уже штрафовал столичный департамент здравоохранения за отказ Московского городского центра СПИД ставить на учет пациентов из регионов.
Ранее ВИЧ-инфицированных, переехавших в Москву из других городов, снабжал лекарствами Федеральный центр СПИД, находящийся в ведомстве Роспотребнадзора и возглавляемый заведующим отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадимом Покровским.
В июне текущего года Центр СПИД не получил лекарств, поэтому его иногородним пациентам теперь надо прикрепляться к московскому городскому центру. В августе у Федерального центра закончились последние запасы препаратов.
«Денег нет. На Сирию есть, на подсветку деревьев есть, на плитку есть - на все есть, а на препараты нет. И здесь московские власти ничем не отличаются от федеральных. Это ведь не только столичная история, не только в Москве эпидемия ВИЧ. Она по всей России, наша страна - лидер по ВИЧ в Европе. Но вместо того, чтобы бросить на борьбу с иммунодефицитом все силы, чиновники занимаются футболом, каждый день все новые люди жалуются на перебои с лекарствами», - прокомментировал ситуацию с ВИЧ-инфицированными пациентами экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.