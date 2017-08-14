Жилье для переселенцев по программе реновации построят на пустырях
Московское правительство утвердило список площадок, где начнется строительство первых домов для переселенцев по городской программе реновации жилого фонда Согласно этому списку, часть домов для жителей «хрущевок» построят на пустырях
Московское правительство утвердило список площадок, где начнется строительство первых домов для переселенцев по городской программе реновации жилого фонда Согласно этому списку, часть домов для жителей «хрущевок» построят на пустырях и на местах, где сейчас располагаются ветхие дома и парковки.
Всего в список площадок под строительство вошло 323 участка. На этих площадках планируется возвести 5,8 млн квадратных метров жилья. Подлинность списка подтвердил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, курирующий градостроительную политику.
«Ведомости» отмечают, что в данном списке значится 113 объектов, среди которых есть уже готовые и строящиеся дома, парковки, ветхие здания и пустыри.
Вице-мэр Хуснуллин отметил, что основным критерием выбора площадок стала максимальная близость к району реновации. Это позволит выполнить обещание о том, что 85-90 процентов участников программы реновации останутся жить в своих микрорайонах.
Напомним, столичные власти планируют снести 5144 дома. Переселение жителей из домов под снос начнется осенью 2017 года, в первопроходцами станут участники программы реновации из района Бескудниково на севере Москвы.
Власти обещают москвичам выделить квартиры в новостройках в их родных районах или в соседних. При этом новое жилье будет на 25-35% дороже предыдущего по рыночной стоимости, уверяют в мэрии.