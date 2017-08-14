Узаконенное рейдерство или сто первый способ отжать квартиру
Иметь московскую прописку и квадратные метры в столице, предел мечтаний для многих россиян. А потому, многие готовы на все, чтобы заполучить «золотые квадратные метры». Анализируя способы отъема квартир у москвичей, приходится признавать, что мошенников на рынке недвижимости становится все больше, а способы завладения чужой недвижимостью, все изощреннее. С квартирными рейдерами в лице несостоявшихся бывших родственников столкнулась семья москвичей Химухиных
История эта началась, когда деревья в уютном столичном районе Нагатинский Затон еще были маленькими, на заливных лугах косили сено, а из окон новых девятиэтажек была видна деревня с коровами и петухами.
Москвичи Светлана и Владимир Химухины с двумя сыновьями-погодками въехали в трехкомнатную квартиру на Судостроительной в далеком 1974 году. Квартира им досталась по обмену. Светлана работала лаборанткой на реакторе в МИФИ, а Владимир уже дослужился до лейтенанта.
В 1984-м году Владимира по делам службы перевели в город Владимир. А подросшие сыновья занялись устройством личной жизни. В 1988 году младший, Алексей, женился на Евгении Кучеренко. У Евгении к тому времени была трехлетняя дочь Анна по фамилии Каратеева. Ее она родила от женатого мужчины и через суд пыталась взыскать с него алименты.
Свадьбу организовали на скорую руку: Евгения заканчивала институт и, поскольку училась по квоте для национальных республик (была в Советском Союзе такая лазейка для желающих учиться в Москве), должна была вернуться работать в родной Таджикистан. Брак с Алексеем освободил ее от этой обязанности. А через год женился и Александр. Его избранницей стала Наталия. Вскоре у них родился сын Михаил. И стали они все жить в одной квартире. Всемером. С ними еще жила Таисия Петровна, бабушка Александра и Алексея, вдова заслуженного метростроевца. В общем, жили они поживали и добра наживали, как говорится в старых сказках. В тесноте, да не в обиде.
Но не тут-то было. Вскоре брак Алексея и Евгении дал трещину. Спустя всего пять лет совместной жизни, в 1993 году, они развелись. Подхватив свою дочь, Евгения умчалась в неизвестные дали устраивать новую жизнь. Тогда, в 90-е, казалось, что возможностей хоть отбавляй. Напоследок, как дама практичная, она попросила теперь уже бывших родственников пока не выписывать ее с дочерью из квартиры. Тогда без московской прописки было не попасть ни в московскую школу, ни в московскую поликлинику. Химухины пошли навстречу матери с ребенком. Кто бы знал, какую мину закладывают под свою квартиру по доброте душевной Алексей, Александр, Наталия и Таисия Петровна?
Шли годы. Ушла в мир иной в возрасте 94 лет Таисия Петровна. От Евгении и Анны не было никаких вестей. Александр и Наталия добросовестно вносили все коммунальные платежи. Неоднократно обращались в муниципальные службы с просьбой пересчитать сумму с учетом меньшего количества проживающих. Иногда их просьбы удовлетворялись. Но часто оставались без ответа, и им приходилось платить как за себя, так и за Евгению с Анной. Правда, в 2004 году на имя покойной на тот момент Светланы Химухиной пришло письмо от Евгении. Женщина требовала от бывшей свекрови и свекра выдать ей некоторую сумму денег, на которые она собиралась приобрести жилье в городе Каменка Пензинской области. Дескать, не хочет она делать себя и своего ребенка бомжами. Клятвенно обещала, что сразу же выпишется из московской квартиры. Но ответить на это письмо было уже некому.
Из открытых источников Химухины выяснили, Евгения с дочерью проживали в Пензенской области как минимум до 2004 года. Там Анна Каратаева окончила школу и Пензинский Государственный Педагогический университет.
В 2008 году умер Алексей, бывший муж Евгении.
В 2009 году Александр и Наталия попытались разыскать Евгению и Анну, но в ОВД Нагатинский затон им отказали на том основании, что никакими родственниками они им не являются.
В 2010 году Наталия обратилась в Симоновский суд с просьбой выписать, наконец, двух дамочек, нагло пользовавшихся добротой москвичей на протяжении почти двадцати лет. Но суд вынес решение отказать.
В 2015 году Химухины снова обратились в суд. Ситуация дошла до абсурда. Из-за отсутствия этих гражданок было невозможно ни приватизировать квартиру, ни прописать туда супругу женившегося в 2014 году сына Михаила. Были предоставлены доказательства того, что более двадцати лет Евгения и Анна не проживают в квартире и не платят за нее. Были вызваны свидетели, сделаны запросы в ряд организаций. И Симоновский суд наконец вынес законное решение признать их утратившими право пользования.
Казалось бы, счастливый финал. Но это было только начало. Спустя более полугода, когда предусмотренные законом сроки обжалования решения суда истекли, неожиданно объявившиеся Евгения и Анна подают иск о восстановлении сроков. И Мосгорсуд на основании единственной бумаги из почтового отделения (уведомление о том, что Евгения Химухина не получала повестки в суд), которую суд не удосужился проверить, за одно заседание, без привлечения свидетелей, без запросов, отменяет решение Симоновского суда. И на этом волшебство не заканчивается. На все попытки обжаловать это решение во всех вышестоящих организациях следуют стремительные отказы. Никакие документы, подтверждающие правоту законных жителей квартиры не берутся внимание. Решения в пользу Анны и Евгении принимаются в отсутствие Наталии, Александра и Михаила. Нередко их даже не извещают о дате судебного заседания. Зато «убедительные», но не проверяемые судом, документы от Евгении и Анны сыплются, как из рога изобилия (Евгения и Анна предоставили платежные документы за 2005, 2014 и 2015 годы, подтверждающие, что они оплачивали несколько раз услуги ЖКХ, хотя делали это в произвольном порядке. В достоверности этих документов Химухины сомневаются). Во все инстанции, включая Администрацию президента, Евгения рассылает жалобные письма, в которых пишет, что ее выгнали, что в квартире сменили замки, пока она была в отпуске, и прочий бред. Кроме того, во всех заявлениях она пишет, что Александр, брат ее бывшего мужа, супруг Наталии и отец Михаила, умер в 2001 году. Хотя это очевидная ложь, о чем она сама прекрасно знает, но суду, видимо, правда в этой истории не нужна.
Последний случай был просто вопиющий. В мае 2017 года Симоновский суд в лице судьи Захаровой принял решение восстановить сроки обжалования очередного решения в пользу Наталии и Михаила Химухиных. Но через несколько дней назначил новое заседание. Не запрашивая никаких дополнительных документов, та же судья Захарова, без малейших колебаний изменила свое решение на точно противоположное, то есть отказать. Удивителен сам факт, что федеральный судья действует по принципу «я хозяйка своего слова, сама дала - сама забрала обратно». Как вообще такое возможно?
Что же касается самой «пострадавшей, то в судах Евгения избрала тактику «я несчастная, меня выгнали, я скиталась, ночевала под кустиками». Общаться же с Наталией она предпочитает исключительно на языке крика и требований. Она почему-то считает эту квартиру своей собственностью и готова перегрызть горло каждому, кто в этом усомнится. Ее ничуть не смущает то, что никаким родственником никому из законно проживающих в этой квартире она уже 25 лет не является. Давно бывшая жена давно умершего брата. При этом, по информации, полученной буквально на днях Химухиными, Евгении и Анне есть где жить. И это не «кустики» и не комната со всеми удобствами во дворе, а квартира в одном из районов Москвы, где они постоянно проживают на протяжении нескольких лет, и возможно, квартира находится в их собственности. Как суд мог не исследовать данные факты и не разослать нужные запросы, остается на совести судьи Захаровой. Ну а для Евгении и дочери это очевидная возможность заполучить еще одну жилплощадь, пока еще муниципальную.
У Наталии есть предположение, в чем причина такой исключительной лояльности судебных инстанций к Евгении и Анне:
- В неформальных беседах мне прозрачно намекают: «Ну вы же понимаете, за них ходят...» и загадочно поднимают глаза вверх. Очень хотелось бы знать, кто это такой таинственный и почему он «ходит», как к себе домой, в суды и другие органы власти.
На сегодняшний день, согласно последнему решению суда, Евгения и Анна вселились в квартиру в Нагатинском затоне. Что стало для проживающих в квартире настоящей катастрофой.
- «Находиться в квартире стало невозможно. Они выломали все замки и заменили на свои, хотя я дала им ключи. Им приглянулась моя комната, и они в мое отсутствие вытащили из нее всю мебель. В квартире нет ни одной ее вещи, тем не менее, она распоряжается в ней, как хозяйка», - рассказывает Наталья.
Но постоянно в квартире ни Евгения, ни ее дочь не проживают. Появляются наездами, в основном в выходные и переворачивают дом вверх дном. В своих беседах с семьей нанимателя, которые больше похожи на истерику, несостоявшаяся родственница заявляет, что квартиру семья Химухиных должна им отдать целиком и добровольно. В противном случае, она найдет способ этого добиться.
Многое в этой истории кажется странным. Ведь ни Евгения ни Анна по большому счету не являются членами семьи нанимателя. И хотя согласно жилищному кодексу, бывшие члены семьи могут проживать в жилом помещении на основании того, что они там зарегистрированы, но обязаны выполнять свои обязанности самостоятельно, то есть оплачивать коммунальные услуги и т.д. Чего в данном случае не наблюдалось. Согласно тому же жилищному кодексу, бывшие члены семьи нанимателя могут быть признаны утратившими право пользования жилым помещением, если выехали на другое постоянное место жительства и тем самым отказались от своих прав и обязанностей, предусмотренных договором социального найма. В этой истории именно так все и было. Химухины предоставили суду достаточно доказательств того, что Евгения и Анна выехали добровольно и до момента начала судебных тяжб, вернуться в квартиру не пытались. Тем ни менее, их доводы суды, коих они прошли не мало, не захотели принять во внимание. Интересно почему?
Восстановив Евгению и Анна в правах пользования жилплощадью, суд фактически дал им «зеленый свет» на пользование всей квартирой. В подобных историях наниматели или собственники, как правило, договариваются между собой, кто какую комнату займет. Данный вопрос, судя по всему, придется также решать в судебном порядке. Хотя Наталья и ее семья намерены идти до конца и призвать к ответу обнаглевших «родственников».