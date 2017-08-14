Прокуратура Омской области заинтересовалась водителем, который бесплатно подвозит односельчан
В Омской области прокуратура заинтересовалась местным водителем, который бесплатно подвозит своих односельчан. Мужчина решил подвозить своих соседей по пути на работу, так как автобусное сообщение между несколькими селами и Омском давно отменили
В Омской области прокуратура заинтересовалась местным водителем, который бесплатно подвозит своих односельчан. Мужчина решил подвозить своих соседей по пути на работу, так как автобусное сообщение между несколькими селами и Омском давно отменили.
Проверку в отношении 47-летнего жителя деревни Трубецкое проводит прокуратура по Азовскому району области. Поводом для проверки стали жалобы коммерческих перевозчиков на водителя-альтруиста.
По данным надзорного ведомства, мужчина из Трубецкого заезжает в село Александровка и деревню Руслановка, забирает пассажиров и отвозит их к железнодорожному вокзалу Омска, так как автобусное сообщение по данному маршруту отсутствует.
Супруга автомобилиста владеет пекарней в Омске, поэтому они сами доставляют работников, с которыми живут в одной деревне. В будни мужчина возит четырех пекарей на работу, и в его «Газели» остается еще девять свободных мест.
Главы местных поселений согласовали выдачу талонов от администрации и больницы, по которым местные жители смогут бесплатно добираться до города вместе с этим водителем.
«Да, договор есть. Он бесплатно возит людей в больницы, малоимущих и так далее. Главы поселений заключали с ним договор. Возит в рамках безвозмездной помощи, никто ему за это не платит. Сформировали талоны, их выдают администрации поселений», — рассказал порталу НГС.Омск глава Азовского района Павел Багинский.
Однако коммерческие перевозчики остались недовольны тем, что водитель из деревни Трубецкое возит людей бесплатно. Более того, мужчине стали поступать угрозы «испортить машину». На водителя были поданы жалобы в налоговую службу и прокуратуру по факту перевозки людей без лицензии.
«Это мои старушки, мои соседи, моя земля. Я буду их бесплатно возить. Никто меня не запугает», - заявил в ответ на все угрозы водитель.