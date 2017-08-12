Ростуризм признал небезопасным отдых на курортах в турецкий провинции Анталья
Ростуризм проинструктировал российских граждан, которые решили отказаться от отдыха в Турции, как вернуть деньги на путевку. В ведомстве отметили, что в последнее время участились случаи отказов от поездок на турецкие курорты из-за вируса Коксаки
Ростуризм проинструктировал российских граждан, которые решили отказаться от отдыха в Турции, как вернуть деньги на путевку. В ведомстве отметили, что в последнее время участились случаи отказов от поездок на турецкие курорты из-за вируса Коксаки.
В Ростуризме пояснили, что в при сложившихся обстоятельствах россияне имеют право расторгнуть договор или изменить сроки поездки и ее направления. Туроператоры при этом обязаны полностью компенсировать стоимость без штрафа.
Ростуризм также обязал информировать клиентов о сложной эпидемиологической ситуации в Турции при продаже путевок, а самих туристов - учитывать ситуацию с распространением вирусной инфекции.
Россиянам, которые уже находятся в Турции и которые не хотят сдавать путевки, Ростуризм советует тщательно соблюдать правила гигиены.
Санитарное ведомство напоминает, что основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.
Само заболевание проявляется сыпью на руках и высокой температурой.
Ранее Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива у турецкого города Аланья в провинции Анталья.
В Ассоциации туроператоров России считают, что информация о распространении вируса Коксаки не соответствует действительности.