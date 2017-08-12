Минкомсвязи составило список данных пользователей для предоставления ФСБ по «закону Яровой»
Минкомсвязи составило список данных пользователей, которые интернет-сервисы должны будут предоставлять по требованию ФСБ России. Список таких данных опубликован на портале проектов нормативных актов
Минкомсвязи составило список данных пользователей, которые интернет-сервисы должны будут предоставлять по требованию ФСБ России. Список таких данных опубликован на портале проектов нормативных актов.
Так, по требованию ФСБ России в рамках оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) интернет-сервисы должны хранить и предоставлять псевдоним пользователя, его настоящее имя, дату рождения, паспортные данные, его контакты (телефон, e-mail), IP-адрес.
Также спецслужбы вправе потребовать содержание текстовых сообщений, записи звонков, данные о платежах, местоположении и переданных файлах.
Указанные требования касаются соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисов «Яндекс», Rambler&Co, Telegram.
– они входят в реестр ОРИ, который ведет Роскомнадзор.
Требование передавать эти данные в ФСБ содержится «законе Яровой».