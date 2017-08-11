Генпрокуратура обязала «Аэрофлот» суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Генеральная прокуратура обязала авиакомпанию «Аэрофлот» суммировать багаж пассажиров, которые летят вместе. Ранее перевозчик взвешивал отдельно багаж каждого пассажира
Генеральная прокуратура обязала авиакомпанию «Аэрофлот» суммировать багаж пассажиров, которые летят вместе. Ранее перевозчик взвешивал отдельно багаж каждого пассажира.
В прокуратуре отметили, что правило о суммировании багажа при совместном полете пассажиров прописаны в законе, но «Аэрофлот» его игнорировал.
В «Аэрофлоте» у всех пассажиров эконом-класса есть возможность провести чемодан весом 23 кг. Если пассажиры летят вдвоем, то выходит 46 кг на двоих. Соответственно, один человек может взять чемодан в 30 кг, а другой - 15 кг.
При этом в реальности в «Аэрофлоте» взвешивали багаж по отдельности и в случае, если у одного пассажира чемодан весил свыше нормы, ему приходилось платить за перевес.
Главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин, комментируя решение прокуратуры в эфире «КоммерсантЪ FM» отметил, что пассажиры от этого только выиграют.