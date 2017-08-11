Власти Сахалина потратили 5,6 млн рублей на памятник для областной больницы
Власти Сахалинской области потратили 5,6 млн рублей на покупку скульптурной композиции «Символ материнства» для региональной больницы. Скульптуру матери с тремя детьми чиновники планируют установить на территории нового перинатального центра
Фото: skr.su
Власти Сахалинской области потратили 5,6 млн рублей на покупку скульптурной композиции «Символ материнства» для региональной больницы. Скульптуру матери с тремя детьми чиновники планируют установить на территории нового перинатального центра.
Главный врач перинатального центра Александр Бейфус в беседе с РИА Новости рассказал, что идея установки такой скульптуры принадлежит активисткам общественной организации «Женщины России». Власти Сахалина данную идею поддержали, а руководство больницы ее реализовало.
Министерство культуры Сахалина провело аукцион на изготовление памятника, который выиграл местный скульптор Владимир Чеботарев. На создание трехметрового глиняного монумента у скульптора ушло примерно шесть месяцев.