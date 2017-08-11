«Аэрофлот» в шесть раз повысил цены на билеты в период проведения ЧМ-2018
Ведущая авиакомпания России «Аэрофлот» резко повысила цены на билеты в города, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет о ценах на авиаперевозку в период проведения мирового первенства
Ведущая авиакомпания России «Аэрофлот» резко повысила цены на билеты в города, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет о ценах на авиаперевозку в период проведения мирового первенства. В «Аэрофлоте» уже заявили, что рост цен вызван технической ошибкой.
Ранее «Аэрофлот» повысил стоимость билетов из Москвы в Волгоград, Сочи, Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и обратно в период с 14 июня по 15 июля 2017 года. Стоимость билетов выросла в 4-6 раз по сравнению с ценами в другие периоды.
Так, например, во время мирового чемпионата перелет из Москвы в Волгоград обойдется в 20 тысяч рублей, а в Ростов - в 19 тысяч рублей.
Представитель «Аэрофлота» в беседе с газетой «Ведомости» объяснил резкое повышение цен на билеты во время ЧМ-2018 технической ошибкой. В настоящее время на сайте перевозчика забронировать билеты после 8 июня 2018 года нельзя.
Другие российские авиакомпании пока не открыли продажу билетов на свои рейсы после 24 апреля 2018 года, так как новое расписание еще не готово. В свою очередь представитель S7 заявил об отсутствии планов повышать цены на билеты.