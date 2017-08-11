В Пермском крае работникам местной фабрики выдали зарплату чулками и носками
В августе руководство предложило погасить долги в размере 12 и 13 тысяч рублей носками. «И это только третья часть того, что нам задолжали — „белая“, про „серую“ можно забыть», - рассказал сотрудник предприятия
Руководство Лысьвенской чулочной фабрики рассчиталось с сотрудниками по зарплатным долгам продукцией предприятия, то есть носками и чулками.
Один из работников чулочной фабрики рассказал изданию «Между строк», что зарплату им не платят с марта текущего года. В августе руководство предложило погасить долги в размере 12 и 13 тысяч рублей носками. «И это только третья часть того, что нам задолжали — „белая“, про „серую“ можно забыть», - рассказал сотрудник предприятия.
«Мне должны уже более 50 тысяч рублей, но выписку об этом не дают, чтобы никто не узнал, сколько на наших счетах реально накопилось уже. Но нам хоть продукцию дали. Предприятие на мели, денег нет совсем», - добавил сотрудник фабрики.
Руководство предприятия подтвердило факт выдачи зарплаты продукцией, но заверило, что это происходит по просьбе работников.
Между тем, Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более чем 300 работникам лысьвенского предприятия зарплаты на сумму 10,3 млн рублей. По данным ведомства, руководство не платит сотрудникам из личной выгоды.