Московские власти заказали три антинаркотических ролика за 3,8 млн рублей
Мэрия Москвы потратит 3,8 млн рублей на три социальных видеоролика «антинаркотической направленности». Социальную рекламу против наркотиков планируется транслировать на муниципальном телевидении
Мэрия Москвы потратит 3,8 млн рублей на три социальных видеоролика «антинаркотической направленности». Социальную рекламу против наркотиков планируется транслировать на муниципальном телевидении и на мониторах, установленных в местах массового скопления людей.
Сценарии двух социальных роликов опубликовал в Facebook режиссер Дмитрий Пищулин.
Один из роликов носит название «Подумай о близких». По сценарию съемка должна осуществляться со дна могилы, а над дней склоняется плачущая женщина лет 40. Она бросает горсть земли и говорит лежащему в могиле «Прощай, мой мальчик». Затем у могилы появляются и другие люди. Закадровый голос, принадлежащий мертвому, говорит, что, если бы он знал, что будет так, никогда бы не попробовал наркотики».
Похожий заказ на съемку социальных антинаркотических роликов размещен на сайте «Ростендер». Стоимость работ оценивается в 3,8 млн рублей. Прием предложений будет осуществляться до 29 августа.