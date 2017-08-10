И выборы, и футбол
Теперь я уж точно знаю: если что-то такое грандиозное у нас совершается, возводится, то это наверняка к выборам или какому-нибудь чемпионату.
С детства витают надо мной некие заветные слова, и самые могучие среди них были – Съезд Партии. Что же там такое, интересно, порешает наша руководящая сила? К каким новым свершениям призовет она народ? Кто войдет в ее высшие органы?..
А затем пошли уже другие сокровенные бренды – Выборы, Прямая линия, а там и сугубо спортивные добавились: Олимпиада, Чемпионат мира по футболу…
Это все теперь для нас святое.
И вот – надо же! – какой исторический дважды грядет у нас год: тут тебе и самые главные во всем мире выборы, и самый крутой на планете чемпионат.
И сметливый народ, конечно же, понимает, ждет: к этим двум эпохальным событищам что-то будут обязательно повышать, улучшать, укреплять… Да и уже улучшают, украшают… И города, и дороги, а главное – заботу о людях.
Пенсионерам будет сотня-другая к пенсии, бюджетникам тоже выйдут какие-нибудь подарочки, заключенным – широкая, как в пору Берии, амнистия, а вот кого-то из высших чинов, напротив, строго накажут, иначе народ не поймет, будет сердиться…
Под выборы, словно на Новый год, происходят просто невероятные вещи.
Иностранные агенты и национал-предатели получают щедрые гранты, а истинные патриоты-байкеры из каких-то высших соображений – ни шиша.
Олигархов строго наставляют, чтобы не шиковали и проявляли не по средствам скромность...
Чтобы знали, видели люди, кто у нас самый добрый, чуткий, справедливый, да еще и в такой прекрасной атлетической форме, ничем не слабже, чем молодой Шварценеггер.
Ну и народ, особенно лучшая его часть, называемая ласково элитой, постарается достойно, словно съезд КПСС, встретить грядущие выборы.
Нефтяники и газовики аккурат к ним еще больше увеличат свои доходы.
Экономисты значительно оптимизируют свои прогнозы в целях взбадривания населения и повышения явки.
Правоохранители окончательно разберутся со всякими неконструктивными уголовниками, рвущимися к власти.
Пропагандисты усилят громкость и жестикуляцию и пойдут на оппонентов уже врукопашную.
А парламентарии закрепят навечно в законе понятие безальтернативности…
И все это, считай, в одном букете с надвигающимся чемпионатом.
Так что, держись страна. Вот еще передохнем малость, а там одно за другим два таких огромных празднества…
Когда еще народу так свезет?!
Правда, красочную, как полотна соцреализма, картину этот чемпионат все-таки нам слегка подпортит. Там ведь, несомненно, всё будет по-настоящему: интрига, схватки... Мы-то на своих домашних выборах уже и забыли про это. А такой контраст как-то не очень… Хорошо хоть сначала выборы пройдут, а потом уже этот так называемый мундиаль, а не наоборот…
Впрочем, уверен, наши пропагандисты и на это, если потребуется, дадут достойный ответ, схожий со знаменитой фразой незабвенного Николая Озерова: такой футбол в политике нам не нужен!