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10 августа 15:32

ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре при установлении тарифа по маршруту Якутск - Москва

ФАС заподозрила крупнейшие авиакомпании в ценовом сговоре при определении стоимости билетов по маршруту Якутск - Москва - Якутск

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупнейшие российские авиакомпании в ценовом сговоре при определении стоимости билетов по маршруту Якутск - Москва - Якутск.

Проверка проводится в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», S7 («Сибирь») и «Якутия». ФАС направила запросы перевозчикам по поводу ценообразования.

Для проверки наличия ценового сговора между авиакомпаниями служба совместно со своим якутским филиалом создала рабочую группу.

Поводом для проверки в отношении авиакомпаний стали публикации в СМИ, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях авиаперевозчиков.

СМИ обратили внимание на резкий рост цен на билеты по маршруту Якутск - Москва - Якутск в июле текущего года. В свою чоередь в ФАС отметили, что при сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву.

В авиакомпании S7 объяснили подорожание авиабилетов из Москвы в Якутск ростом цен на топливо в якутском аэропорту на 27%.

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