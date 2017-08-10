ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре при установлении тарифа по маршруту Якутск - Москва
ФАС заподозрила крупнейшие авиакомпании в ценовом сговоре при определении стоимости билетов по маршруту Якутск - Москва - Якутск
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупнейшие российские авиакомпании в ценовом сговоре при определении стоимости билетов по маршруту Якутск - Москва - Якутск.
Проверка проводится в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», S7 («Сибирь») и «Якутия». ФАС направила запросы перевозчикам по поводу ценообразования.
Для проверки наличия ценового сговора между авиакомпаниями служба совместно со своим якутским филиалом создала рабочую группу.
Поводом для проверки в отношении авиакомпаний стали публикации в СМИ, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях авиаперевозчиков.
СМИ обратили внимание на резкий рост цен на билеты по маршруту Якутск - Москва - Якутск в июле текущего года. В свою чоередь в ФАС отметили, что при сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву.
В авиакомпании S7 объяснили подорожание авиабилетов из Москвы в Якутск ростом цен на топливо в якутском аэропорту на 27%.