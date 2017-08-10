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10 августа 13:39

Главе РПЦ предложили причислить к лику святых покойного мэра Петербурга Анатолия Собчака

На имя главы Русской православной церкви патриарха Кирилла поступило обращение с просьбой канонизировать первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Данная инициатива принадлежит общественной организации «Национальный комитет +60»

Фото: Dp.ru

На имя главы Русской православной церкви патриарха Кирилла поступило обращение с просьбой канонизировать первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Данная инициатива принадлежит общественной организации «Национальный комитет +60».

В заявлении на организации говорится, что верующие считают Анатолия Собчака праведником и святым. «Его могилу «посетил» Николай Угодник. Именно Собчак вернул городу Святого Петра родовое имя, передал Лавру и Казанский собор РПЦ», - отмечают активисты, слова который приводит RNS.

Кроме того, отмечают в организации, Анатолий Собчак был наставником Владимира Путина, который «17 лет ведет страну к величию и процветанию».

Примечательно, что ранее «Национальный комитет +60» предлагал причислить к лику святых и самого Владимира Путина.

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