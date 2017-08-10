Эксперты прогнозируют самую крупную за последние 20 лет волну эмиграции россиян
Эксперты прогнозируют масштабную миграцию российских граждан. По данным аналитической компании Stratfor (США), это будет самая крупная волна эмиграции за последние 20 лет
Эксперты прогнозируют масштабную миграцию российских граждан. По данным аналитической компании Stratfor (США), это будет самая крупная волна эмиграции за последние 20 лет.
Основными причинами бегства россиян аналитики называют борьбу власти с гражданской активностью, падение реальных доходов граждан и растущее социальное расслоение в стране.
По данным Stratfor, уже сейчас Россию покидают высококвалифицированные специалисты, которые не видят для себя перспектив в родной стране. «Утечка умов» в свою очередь негативно скажется на российской экономике. Инновационные компании и проекты будут в значительной степени оседать за пределами России, а в стране будет существенно сокращаться частное предпринимательство, сообщает «Независимая газета».
В наибольшей степени эмигрантов не устраивает слабость и невостребованность институтов гражданского общества в России, беспредел со стороны правоохранительных органов и судов, а также ужесточение законодательства и введение цензуры.
Эксперты Stratfor подсчитали, что материальный ущерб от масштабной волны эмиграции может составить около 1,5 трлн долларов в год.
Аналитики также отмечают, что российские власти не реагируют на рост эмиграционных настроений и не пытаются ликвидировать причины, вынуждающие россиян бежать из страны.
Согласно данным Росстата, с начала 2012 года число уехавших из страны россиян выросло с 36 тысяч до 350 тысяч человек. Большинство эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию.