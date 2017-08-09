В Кирове после отъезда Владимира Путина новые мусорные баки заменили на старые
В Кирове к приезду президента Владимира Путина в центре города установили новые мусорные баки. Но радость местных жителей была недолгой. Как только глава государства уехал, коммунальщики мусорные баки убрали
В Кирове к приезду президента Владимира Путина в центре города установили новые мусорные баки. Но радость местных жителей была недолгой. Как только глава государства уехал, коммунальщики мусорные баки убрали.
В Кирове президент проводил заседание Совета по развитию местного самоуправления. По сложившейся в России традиции, местные власти хорошо подготовились к визиту первого лица и как смогли облагородили город в местах пребывания президента.
В частности, городские власти установили в центре Кирова новые мусорные баки. Однако сразу после отъезда Владимира Путина, коммунальщики заменили новые мусорки на старые.
«Вот и уехал президент. А вместе с ним и все благоустройство убирают. Вместо новых баков для мусора, которые привезли накануне (зеленые), сейчас привезли старые (черные) и возвращают их на место, а новые увозят. Ну и к чему эти показательные выступления?», - сообщается на странице пользователя «Критик Киров» в соцсети «ВКонтакте».
В городском спецавтохозяйстве заверили, что замена мусорных баков не связана с приездом Путина. Зеленые контейнеры планировали поставить в центре города только на время.