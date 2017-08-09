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09 августа 07:08

«Золотую судью» из Краснодара заподозрили в получении поддельного диплома

Предприниматели и фермеры Краснодарского края обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой провести проверку в отношении судьи краевого суда Елены Хахалевой, которая прославилась «золотой» свадьбой своей дочери

Предприниматели и фермеры Краснодарского края обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой провести проверку в отношении судьи краевого суда Елены Хахалевой, которая прославилась «золотой» свадьбой своей дочери. Авторы обращения просят проверить законность получения г-жой Хахалевой диплома юриста.

Заявление в правоохранительные органы подали член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова и семеро фермеров и предпринимателей региона, сообщает «Новая газета».

В обращении говорится о том, что Елена Хахалева стала федеральным судьей Динского районного суда Краснодарского края, якобы сдав в уполномоченные органы поддельный диплом 1991 года за номером РВ N 523043 по специальности «юриспруденция» Тбилисского государственного университета.

По данным Елены Дрюковой, указанный университет не выдавал Елене Хахалевой диплом. В ответе Тбилисского государственного университета говорится, что Елена Хахалева никогда не обучалась в этом вузе, а диплом не соответствует учебному заведению.

«Ее диплом поддельный, купленный. Она ни разу не подтвердила и не опровергла это. Теперь в СМИ появились сведения, что в 2001 году она якобы вообще потеряла все дипломы», - говорится в обращении.

Судья Хахалева ранее заявила, что получила свою должность не по диплому Тбилисского университета, а на основании документа Кубанского государственного аграрного университета.

Напомним, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева прославилась на всю страну после сообщения о шикарной свадьбе своей дочери и сотрудника регионального Следственного комитета. По данным адвоката Сергея Жорина, на торжестве выступали звезды российского шоу-бизнеса, а сама свадьба обошлась в 2 млн долларов. Елена Хахалева заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж-бизнесмен. Роберт  Хахалев в свою очередь заявил, что на торжество было потрачено 4,5 млн рублей, а известные артисты присутствовали там в качестве друзей семьи.

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