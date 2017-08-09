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09 августа 00:27

Российские суды оправдывают фигурантов коррупционных дел чаще, чем других преступников

Российские суды различных инстанций заподозрили в излишней лояльности к фигурантам уголовных дел о коррупции. Согласно статистике Верховного суда, судьи оправдывают мздоимцев намного чаще, чем других нарушителей закона

Российские суды различных инстанций заподозрили в излишней лояльности к фигурантам уголовных дел о коррупции. Согласно статистике Верховного суда, судьи оправдывают мздоимцев намного чаще, чем других нарушителей закона.

В 2016 году отечественные суды оправдали 0,36% фигурантов уголовных дел (2 640 человек из 743 020). Из 475 человек, обвинявшихся в 2016 году в злоупотреблении служебным положением, оправдали 10 человек (2,1%). Из 1410 человек, которые обвинялись в превышении служебных полномочий, суды оправдали 22 человек (1,6%). Из 399 обвиняемых в служебном подлоге – оправданы 12 (3%), а вот обвиняемых в получении взятки оправдывали в 1,1% случаев, сообщают «Ведомости».

Российские суды также благосклонно относятся к фигурантам дел о фальсификации результатов голосования и нарушении избирательных прав. В 2016 году из 23 обвиняемых по таким уголовным делам суды оправдали двоих (8,7%).

Фальсификация выборов – та же коррупция, уверен сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: в мировой терминологии даже есть определение «электоральная коррупция».

Представитель Верховного суда Павел Одинцов объяснил такую статистику тем, что обвиняемые в коррупции и злоупотреблении полномочиями в состоянии нанять для своей защиты хороших адвокатов, поэтому такие преступления труднее доказать.

Заместитель гендиректора антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что в массе фигурантами дел о получении взяток являются чиновники. Это люди, интегрированные в местную элиту, поэтому у них всегда есть шанс найти понимание у судей, которые также являются представителями местной элиты.

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