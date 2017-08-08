Мэрия Москвы утвердила стандарты отделки квартир по программе реновации
Московское правительство утвердило стандарт отделки квартир, которые получат участники программы реновации жилого фонда. Стоимость отделки составит 11 тысяч рублей за квадратный метр
Московское правительство утвердило стандарт отделки квартир, которые получат участники программы реновации жилого фонда. Стоимость отделки составит 11 тысяч рублей за квадратный метр.
В мэрии рассказали, что в квартирах для переселенцев будут застеклены балконы, предусмотрены сетки для кондиционеров, а входные двери будут металлическими. Также в квартирах будет уложен ламинат со звукоизоляционной подложкой, на кухнях установят мойки, электроплиты, а в ванной комнате – стальные белые ванны, керамические умывальники, фарфоровые унитазы и подвесные потолки.
Чиновники обещают отделку «улучшенного комфорт-класса». В мэрии отметили, что участники программы реновации смогут сразу заехать в новые квартиры и «не мучаться с дополнительными отделочными работами».
Напомним, по программе реновации власти столицы планируют снести 5144 жилых домов. Участникам программы обещают предоставить квартиры в «родных» районах.