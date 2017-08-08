Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке вируса Коксаки на турецких курортах
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для туристов в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции. При этом турецкие власти опровергают информацию о распространении вируса Коксаки среди туристов
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для туристов в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции. При этом турецкие власти опровергают информацию о распространении вируса Коксаки среди туристов.
По данным СМИ, на турецких курортах растет число туристов, которые заразились вирусом Коксаки. Десятки туристов в связи с заболеванием были вынуждены прервать свой отдых.
В связи с сообщениями в прессе, Роспотребнадзор направил запрос в адрес органов здравоохранения Турции об эпидемиологической ситуации в стране. В санитарном ведомстве отметили, что пока турецкая сторона ответа на запрос не дала.
Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии. Ведомство просит указывать в обращении период нахождения в Турции, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные, место отдыха и название отеля, дату возвращения в Россию, сообщает РИА Новости.
В санитарном ведомстве отметили, что в случае ухудшения самочувствия во время отдыха или по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.
В свою очередь руководитель дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил, что информация о распространении вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности.
Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций и проявляется в основном нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью.