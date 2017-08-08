Москвичи подают судебные иски против мэрии из-за программы реновации
В московский суд поступил первый иск о выходе жилого дома из программы реновации. В ближайшее время в столичные суды могут поступить сотни аналогичных исков от граждан, недовольных столичной программой по сносу старых домов
В московский суд поступил первый иск о выходе жилого дома из программы реновации. В ближайшее время в столичные суды могут поступить сотни аналогичных исков от граждан, недовольных столичной программой по сносу старых домов. Иски планируют подать не только те, кто хочет выйти из программы реновации, но и жители ветхих домов, которые не были включены властями в список под снос.
Первый иск по поводу выхода из программы по массовому сносу жилых домов подали в Кузьминский райсуд Москвы собственники квартир в доме по адресу улица Академика Скрябина дом 25/1 корпус 2. Ответчиком по иску является правительство Москвы. Истцы просят признать недействительным включение дома в список голосования по программе реновации.
Собственники отметили, что проживают в кирпичном доме, который был построен по индивидуальному проекту в 1962 году. Таким образом, пятиэтажка на Академика Скрябина не попадает под характеристики, указанные в законе о реновации.
«Наш дом находится в обжитом районе, прямо в парке Кузьминки, место очень хорошее, «износ дома» только 42%, здание даже не требует полного капремонта, поэтому истцы против реновации», – говорят истцы, слова которой приводят «Ведомости».
Кирпичная пятиэтажка на Академика Скрябина не единственная, чьи жильцы предъявляют претензии по поводу сноса. При этом большая часть жалоб касается нарушений при проведении общих собраний собственников. По данным мэрии, собственники квартир с 1082 домах провели собрания и подали документы на вхождение в программу реновации. Жильцы, напротив, утверждают, что собрания собственников жилья проводились незаконно, а голоса против сноса не учитывались. Теперь собственники намерены оспорить включение своих домов программу реновации в суде.
Похожая ситуация сложилась в доме по адресу улица Олеко Дундича, 31, в районе Фили-Давыдково. Собственники собрание, в ходе которого проголосовали против сноса дома. Протоколы ОСС были переданы властям, а управа сообщила, что дом исключен из программы. Но в итоге дом все же оказался в списке согласившихся на реновацию.
«Практики по оспариванию решений о включении дома в программу реновации пока нет, но о подготовке таких исков известно», - рассказала юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Маргарита Захарова.
В компании Heads Consulting в свою очередь сообщили, что открыли специальное направление по консультированию москвичей, недовольных итогами голосования по программе реновации.
Создатель интернет-проекта «Московский активист» Варвара Грязнова отметила, что в тех случаях, когда голосование проходило два раза и результаты разнились, чиновники делали все возможное, чтобы учесть решение в пользу реновации.
В столичной мэрии заверили, что чиновникам не давали установку на вовлечение как можно большего числа домов в программу реновации.
Юристы советуют москвичам, чьим домам грозит снос, в случае проведения повторных собраний собственников советуют приходить на них с юристами и вести видеосъемку мероприятий. В случае подтасовки результатов голосования - вызывать полицию.
Судебные иски против московских властей готовы подавать не только противники реновации, но и ее сторонники. Так, жильцы действительно ветхих домов и домов с коммунальными квартирами получили отказ от властей на вхождение в программу реновации. Чиновники сетуют, что жильцы таких домов рассчитывают улучшить свои жилищные условия за счет городского бюджета. Власти в таких случаях ссылаются на отдельную программу по расселению жильцов ветхих и аварийных домов.
Напомним, изначально московские власти включили в список под снос 4546 домов. По итогам проведения голосования и собраний собственников список увеличился до 5144 дома. По данным независимых экспертов, средний коэффициент износа домов из списка составляет 40,8%.