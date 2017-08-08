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Общество
08 августа 07:05

​На египетском курорте Хургада белая акула напала на человека

О нападении акулы на человека в Красном море сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. При этом египетские власти не дают информации о личности пострадавшего и характере полученных им травм

На популярном египетском курорте Хургада зафиксирован очередной случай нападения белой акулы на человека. В результате происшествия человек остался жив, но получил травмы.

О нападении акулы на человека в Красном море сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. При этом египетские власти не дают информации о личности пострадавшего и характере полученных им травм.

В свою очередь российские дипломаты напомнили, что последний раз акулы были замечены у берегов Хургады в 2015 году.

В марте 2015 года в результате нападения акулы пострадал турист из Германии. Инцидент произошел на египетском курорте Эль-Кусейр, расположенном в 130 километрах от Хургады. Акула откусила туристу ногу. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Несколько случаев нападение акул на туристов произошло в 2010 году на курорте Шарм-эль-Шейх. Среди пострадавших было трое российских граждан.

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