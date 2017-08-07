В России предложили возобновить практику массового возврата стеклотары
В России могут возобновить практику массового возврата стеклотары. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров
В России могут возобновить практику массового возврата стеклотары. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров.
Народный избранник предложил установить специальные автоматы для приема пустых бутылок в супермаркетах и крупных торговых центрах, а также ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей.
По мнению депутат Петрова, на бутылках или банках отечественного происхождения должна наноситься стоимость тары, которую гражданин сможет вернуть, сдавая пустые бутылки при помощи фандоматов.
«Данная практика показала свою эффективность в странах Европы с экономической и гражданской точек зрения - люди получили возможность возвращать часть стоимости бутылок, а бизнес смог наладить возвратные поставки тары и сократить свои производственные издержки», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Владимир Петров также отметил, что сдача стеклотары благоприятно скажется на экологии. Он привел данные, согласно которым ежегодно в России в отходы уходит более 1,2 единиц стеклотары. При этом переработка 1 тысячи тонн стекла дает восемь рабочих мест и освобождает площадь свалок на 10 тыс. га.