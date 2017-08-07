Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Отметим, что для Романа Абрамовича брак с Дарьей Жуковой стал уже третьим по счету. Миллиардер является отцом семерых детей. Пятерых наследников олигарху родила его вторая супруга Ирина Абрамович (в девичестве Маландина), еще двоих - Дарья Жукова
Российский миллиардер Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова официально объявили о своем расставании. Пара была вместе около 10 лет, у них есть двое детей.
«Спустя 10 лет совместной жизни мы оба приняли трудное решение (...), однако мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы вместе развивали», - говорится в официальном заявлении Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой, которое приводит издание Page Six.
Отметим, что для Романа Абрамовича брак с Дарьей Жуковой стал уже третьим по счету. Миллиардер является отцом семерых детей. Пятерых наследников олигарху родила его вторая супруга Ирина Абрамович (в девичестве Маландина), еще двоих - Дарья Жукова.
Роман Абрамович входит в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов.