Люблинский суд отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному
Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному. Предприниматель требовал признать недостоверными и порочащими утверждения о том, что он является криминальным авторитетом
Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Предприниматель требовал признать недостоверными и порочащими утверждения о том, что он является криминальным авторитетом и лидером Солнцевской группировки по прозвищу Михась.
Суд постановил отказать бизнесмену в удовлетворении иска к оппозиционеру. Адвокат бизнесмена Марина Каудельная заявила, что обжалует решение суда.
«Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде у Михайлова-Михася по поводу нашего расследования «Чайка»», - прокомментировал решение суда Алексея Навальный.
«Представитель истца не доказал что именно это тот самый Михайлов. Таких десятки тысяч. Истец не предоставил даже копии паспорта», - прокомментировал решение суда представитель ФБК Вячеслав Гимади.
«Михась является детским прозвищем моего доверителя. Так его назвали в школе. Он никогда не привлекался к уголовной ответственности по статье "организация преступной группировки". Он себя так идентифицирует», - отметила Марина Каудельная.
Напомним, что иск Сергея Михайлова к Алексею Навальному и ФБК связан с расследованием «Чайка» о бизнесе сыновей генерального прокурора.