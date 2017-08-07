Россияне вечером 7 августа смогут увидеть затмение «кровавой» Луны
Жители практически всех российских регионов вечером в понедельник, 7 августа, смогут наблюдать частичное затмение Луны. Особенностью данного затмения станет то, что Лука окрасится в «кровавый» цвет
Жители практически всех российских регионов вечером в понедельник, 7 августа, смогут наблюдать частичное затмение Луны. Особенностью данного затмения станет то, что Лука окрасится в «кровавый» цвет.
В Московском планетарии сообщили, что лунное затмение начнется в 20:24 по московскому времени и продлится до 22:19. Полюбоваться «кровавой» Луной смогут жители практически всех российских регионов, кроме Чукотки и Камчатки, так как там уже наступит утро.
Примерно за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
В Москве полюбоваться редким астрономическим явлением можно будет в планетарии, причем наблюдение начнется за час до максимальной фазы затмения - с 20:00, сообщает Newsru.com.
Кровавый цвет Луны объясняется тем, что она продолжает освещаться солнечными лучами.
Кроме того, с 12 на 13 августа жители Северного полушария смогут увидеть самый красивый звездопад этого года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды - до 100 метеоров в час.