Меню
Общество
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Общество
07 августа 11:33

Россияне вечером 7 августа смогут увидеть затмение «кровавой» Луны

Жители практически всех российских регионов вечером в понедельник, 7 августа, смогут наблюдать частичное затмение Луны. Особенностью данного затмения станет то, что Лука окрасится в «кровавый» цвет

Жители практически всех российских регионов вечером в понедельник, 7 августа, смогут наблюдать частичное затмение Луны. Особенностью данного затмения станет то, что Лука окрасится в «кровавый» цвет.

В Московском планетарии сообщили, что лунное затмение начнется в 20:24 по московскому времени и продлится до 22:19. Полюбоваться «кровавой» Луной смогут жители практически всех российских регионов, кроме Чукотки и Камчатки, так как там уже наступит утро.

Примерно за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

В Москве полюбоваться редким астрономическим явлением можно будет в планетарии, причем наблюдение начнется за час до максимальной фазы затмения - с 20:00, сообщает Newsru.com.

Кровавый цвет Луны объясняется тем, что она продолжает освещаться солнечными лучами.

Кроме того, с 12 на 13 августа жители Северного полушария смогут увидеть самый красивый звездопад этого года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды - до 100 метеоров в час.

Материалы по теме
Жители европейской части России в ночь на 16 июня смогут увидеть лунное затмение
Вторник, 21 декабря, станет самым темным днем в году. Световой день продлится всего 7 часов
21 февраля произойдет полное лунное затмение
Сейчас на главной
Горячие новости
«Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде»
Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному. Предприниматель требовал признать недостоверными и порочащими утверждения о том, что он является криминальным авторитетом
исторические здания
Москва не сразу строилась… А разрушается на чиновничьи «раз-два»
Случай с ДК Серафимовича в очередной раз поднял вопрос о точечной застройке, наносящей непоправимый ущерб облику города. Власти неоднократно заверяли, что откажутся от подобной практики, но кардинальных изменений в ситуации не наблюдается.
Горячие новости
​Пойманный на взятке прокурор пытался прикинуться слабоумным
В Москве по подозрению в получении взятки правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина
Горячие новости
«За успехи в реновации»
Московские чиновники получат солидные премии за «успехи в реализации программы реновации жилого фонда». Особо отличившихся при составлении списка домов под снос работников столичных префектур премируют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей
Горячие новости
Абхазия осталась без туристов
Российские туристы стали массово отказываться от отдыха в Абхазии в связи с последними происшествиями, в результате которых погибли наши соотечественники. От поездок в Абхазию в основном отказываются те, кто еще только собирался на отдых
Горячие новости
В Москве найден убитым гендиректор «Крокус Сити Океанариума» Андрей Чернов
Убийство Андрея Чернова было совершено утром 4 августа в Суворовском парке рядом с Рублевским шоссе. Убийца произвел не менее шести выстрелов в бизнесмена. Чернов от полученных ранений скончался на месте
Горячие новости
​ЕС припомнил России «турбинный» скандал
Власти Евросоюза расширили санкционный список российских граждан и российских компаний в связи со скандалом вокруг поставки газовых турбин производства немецкого концерна Siemens в республику Крым
Горячие новости
Страсбургский суд запретил депортацию журналиста «Новой газеты» из России
Европейский суд по правам человека в Страсбурге применил срочные меры по запрету на депортацию из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) в Узбекистан
Горячие новости
Чехлы для iPhone опасны для здоровья
Компания MixBin Electronics, которая производит чехлы для смартфонов американской компании Apple, отозвала 260 тысяч единиц своей продукции. Отзыв чехлов для iPhone 6, 6s и 7 связан с жалобами пользователей на химические ожоги и раздражение кожи
авиакомпании
«Я лечу» – «когда хочу»
Авиакомпания iFly в рейтингах пунктуальности всегда плелась в хвосте – но история с тремя сотнями пассажиров, трое суток ожидавших в турецком курортном Бодруме вылета в Россию, это абсолютный антирекорд
Горячие новости
​Картельная закупка
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на аукционе по поставкам питания для структур МВД России. В ценовом сговоре участвовали пять компаний-участниц аукциона. Они координировали свои действия и поддерживали максимальные цены
Горячие новости
​Власти как следует позаботятся о болельщиках ЧМ-2018
В подмосковных электричках в скором будущем могут появиться барные стойки. Такое новшество будет введено ради болельщиков, которые приедут на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года
Горячие новости
Сменила пять мест работы, совершила 40 правонарушений
Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов высказался против назначения Дарьи Филипповой, которая не имеет опыта управления парками, на указанную должность
Горячие новости
​Москвичи не дают сносить свои дома
Жители московской пятиэтажки по адресу улица Николая Химушина 19/3 пожаловались не назаконное включение своего дома в список программы реновации жилого фонда
Горячие новости
Экс-сенатору Константину Цыбко дали 9 лет за взятки
Озерский городской суд вынес приговор бывшему сенатору от Челябинской области Константину Цыбко, которого обвиняют в получении взятки. Бывшего чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Авторская колонка
Нормы ГТА
Хотел назвать историю со стрельбой в Мособлсуде «удивительной», но потом подумал, что ничего особо удивительного в ней и нет. Место действия, конечно, необычное и подробности живописные.
Орехъ Антон
Горячие новости
Рестораны не досчитались выручки из-за «Моей улицы»
Московские рестораны и кафе, которые расположены в зоне ремонта дорог в рамках программы «Моя улица», потеряли треть посетителей и четверть выручки. Всего в программу по благоустройству «Моя улица» попали 85 улиц в центре города
инновации
Новая «прачечная» для бюджетных миллиардов
Наше государство тратит столько денег на разные прожекты, что, скорее всего, никто бы и не обратил внимания на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что «свыше 12 миллиардов рублей составит бюджетное финансирование Национальной Технологической Инициативы»