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07 августа 07:22

Зампрокурора на транспорте Москвы после задержания за взятку пытался прикинуться слабоумным

В Москве по подозрению в получении взятки правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина

В Москве по подозрению в получении взятки правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина.

Столичного прокурора задержали при получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Общая сумма незаконного вознаграждения составляет 2 млн рублей.

По данным телеграм-канала Mash, после задержания прокурор попытался притвориться слабоумным. ​Павел Юркин застыл на месте, стал смотреть в одну точку и мычать в ответ на все вопросы. Сотрудники ФСБ России, участвовавшие в задержании, вызвали психиатра. Специалист сообщил силовикам, что подозреваемый симулирует психическое заболевание.

Позднее Павел Юркин признал свою вину в получении взятки.

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