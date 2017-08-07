Зампрокурора на транспорте Москвы после задержания за взятку пытался прикинуться слабоумным
В Москве по подозрению в получении взятки правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина
В Москве по подозрению в получении взятки правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина.
Столичного прокурора задержали при получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Общая сумма незаконного вознаграждения составляет 2 млн рублей.
По данным телеграм-канала Mash, после задержания прокурор попытался притвориться слабоумным. Павел Юркин застыл на месте, стал смотреть в одну точку и мычать в ответ на все вопросы. Сотрудники ФСБ России, участвовавшие в задержании, вызвали психиатра. Специалист сообщил силовикам, что подозреваемый симулирует психическое заболевание.
Позднее Павел Юркин признал свою вину в получении взятки.