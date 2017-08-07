Московские чиновники получат крупные премии «за успехи в реализации программы реновации»
Московские чиновники получат солидные премии за «успехи в реализации программы реновации жилого фонда». Особо отличившихся при составлении списка домов под снос работников столичных префектур премируют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей
Московские чиновники получат солидные премии за «успехи в реализации программы реновации жилого фонда». Особо отличившихся при составлении списка домов под снос работников столичных префектур премируют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей.
О премиях для сотрудников управ и префектур сообщил муниципальный депутат района Северной Измайлово Дмитрий Бабановский. В своем блоге он опубликовал список получателей денежного вознаграждения «за успехи в реновации», сообщают «Новые известия».
Так, по данным мундепа, в префектуре и управах Восточного административного округа самую крупную премию в размере 550 тысяч рублей получит Татьяна Сульженко. «А это главы управ. Наш глава Дятленко унесет 300 тыщ. Ну еще бы - 178 домов в список внес. А вот глава Перово Плахих получит премию аж 450 тыщ! Другие главы управ будут обижены. Они, наверное, еще не в курсе, сколько «подняли» их коллеги в соседних районах. Премии, видимо, начисляются за количество домов под снос», - пишет Дмитрий Барановский.
Муниципальный депутат отметил, что чиновники из Богородского, напротив, получат самые маленькие премии. Судя по всему, это связано с тем, что в этом районе было наибольшее число отказов от вхождения в программу реновации.
«Полагаю, что в других округах города аналогичная картина. Предлагаю журналистам провести небольшое расследование. Действительно ли чиновники осыпают себя премиями за реновацию, которая еще не началась? Пусть расскажут нам, за что премии. И почему такие большие» - отметил депутат Барановский и предложил чиновникам не скромничать и учредить медаль «За реновацию 2017-2032».
Напомним, изначально в программу сноса старых пятиэтажных жилых домов были включены 4546 домов. В окончательном списке оказалось 5144 жилых дома. По словам чиновников, собственники квартир могли самостоятельно провести собрание собственников и решить вопрос о вхождении дома в программу реновации. Помощь им в этом активно оказывали сотрудники управ. При этом москвичи жалуются на то, что собрания собственников проводились незаконно, а голоса против сноса не учитывались.