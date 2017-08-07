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Общество
07 августа 00:17

Московские чиновники получат крупные премии «за успехи в реализации программы реновации»

Московские чиновники получат солидные премии за «успехи в реализации программы реновации жилого фонда». Особо отличившихся при составлении списка домов под снос работников столичных префектур премируют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей

Фото: Duma.mos.ru

Московские чиновники получат солидные премии за «успехи в реализации программы реновации жилого фонда». Особо отличившихся при составлении списка домов под снос работников столичных префектур премируют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей.

О премиях для сотрудников управ и префектур сообщил муниципальный депутат района Северной Измайлово Дмитрий Бабановский. В своем блоге он опубликовал список получателей денежного вознаграждения «за успехи в реновации», сообщают «Новые известия».

Так, по данным мундепа, в префектуре и управах Восточного административного округа самую крупную премию в размере 550 тысяч рублей получит Татьяна Сульженко. «А это главы управ. Наш глава Дятленко унесет 300 тыщ. Ну еще бы - 178 домов в список внес. А вот глава Перово Плахих получит премию аж 450 тыщ! Другие главы управ будут обижены. Они, наверное, еще не в курсе, сколько «подняли» их коллеги в соседних районах. Премии, видимо, начисляются за количество домов под снос», - пишет Дмитрий Барановский.

Муниципальный депутат отметил, что чиновники из Богородского, напротив, получат самые маленькие премии. Судя по всему, это связано с тем, что в этом районе было наибольшее число отказов от вхождения в программу реновации.

«Полагаю, что в других округах города аналогичная картина. Предлагаю журналистам провести небольшое расследование. Действительно ли чиновники осыпают себя премиями за реновацию, которая еще не началась? Пусть расскажут нам, за что премии. И почему такие большие» - отметил депутат Барановский и предложил чиновникам не скромничать и учредить медаль «За реновацию 2017-2032».

Напомним, изначально в программу сноса старых пятиэтажных жилых домов были включены 4546 домов. В окончательном списке оказалось 5144 жилых дома. По словам чиновников, собственники квартир могли самостоятельно провести собрание собственников и решить вопрос о вхождении дома в программу реновации. Помощь им в этом активно оказывали сотрудники управ. При этом москвичи жалуются на то, что собрания собственников проводились незаконно, а голоса против сноса не учитывались.

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