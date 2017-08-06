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06 августа 09:11

​Российские туристы массово отказываются от поездок в Абхазию из-за последних происшествий

Российские туристы стали массово отказываться от отдыха в Абхазии в связи с последними происшествиями, в результате которых погибли наши соотечественники. От поездок в Абхазию в основном отказываются те, кто еще только собирался на отдых

Фото: Drugoi-mir-4.ru

Российские туристы стали массово отказываться от отдыха в Абхазии в связи с последними происшествиями, в результате которых погибли наши соотечественники. От поездок в Абхазию в основном отказываются те, кто еще только собирался на отдых. Уже прибывшие туристы свой отдых массово не прерывают.

Глава «Абхазского союза туризма» Анна Калягина сообщила, что республика в настоящее время столкнулась с «мощной волной отказов туристов».  Калягина считает, что спад продлится около двух недель, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с РБК также заявила, что падении спроса на отдых в Абхазии из-за взрыва на военном складе и других более ранних происшествий, в частности, убийства российского туриста.

Г-жа Тюрина отметила, что после нападения на группу туристов и убийства одного из них спрос на туры в Абхазию заметно «просел». Когда спрос только начал восстанавливаться, появилась информация об ограблении переехавшей в Абхазию российской семьи. Следом произошли взрывы на складе боеприпасов, в результате которых погибли две россиянки и около 60 человек пострадали.

«Такая концентрация негативных событий наверняка ударит по спросу, тем более что Абхазия - семейное направление, куда многие едут с детьми», - отметила Ирина Тюрина.

Сейчас российские туроператоры отмечают снижение спроса на направление на 35-40% по сравнению с прошлогодними показателями.

В свою очередь в Ростуризме заявили, что туристы не смогут получить обратно 100%-ю стоимость денежных средств от туроператоров в случае отмены тура в Абхазию после взрывов, поскольку такой случай не является страховым.

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