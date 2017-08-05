Страсбургский суд запретил депортацию журналиста «Новой газеты» из России
Европейский суд по правам человека в Страсбурге применил срочные меры по запрету на депортацию из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) в Узбекистан
Европейский суд по правам человека в Страсбурге применил срочные меры по запрету на депортацию из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) в Узбекистан. В настоящее время журналист находится в центре временного содержания мигрантов.
Адвокат Али Феруза Кирилл Коротеев сообщил «Интерфаксу», что Страсбургский суд применил правило 39 по их обращению и запретил какое-либо перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Адвокат пояснил, что в соответствии с решением ЕСПЧ, депортация либо выдворение Али Феруза из России запрещены.
Кроме того, правило 39 является основанием для предоставления убежища.
Напомним, Басманный суд Москвы постановил выдворить Худоберди Нурматова за нарушение миграционного законодательства. За сутки до своего задержания он подал в суд жалобу на действия МВД, которое в мае отказало корреспонденту в предоставлении временного убежища в России.
В «Новой газете» считают, что действия российских властей были связаны с запросом Узбекистана, откуда журналист уехал «несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать».