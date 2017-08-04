Полпред президента в ЮФО попросил не назначать племянницу Рогозина главой Сочинского нацпарка
Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов высказался против назначения Дарьи Филипповой, которая не имеет опыта управления парками, на указанную должность
Громкая история с назначением на должность руководителя Сочинского национального парка племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина получила продолжение. Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов высказался против назначения Дарьи Филипповой, которая не имеет опыта управления парками, на указанную должность.
Владимир Устинов направил письмо главе Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора Сочинского нацпарка Дарьи Филипповой. Напомним, что назначение племянницы вице-премьера на высокий пост состоялось именно по инициативе Минприроды.
Устинов рассказал, что в ходе изучения кандидатуры Дарьи Филипповой выяснилось, что она получила образование по специальности «журналистика», а также «работала в различных коммерческих и общественных организациях, не имеющих отношения к сфере охраны природы», сообщает «Новая газета».
В письме на имя главы Минприроды полпред президента отмечает, что Дарья Филиппова за последние 5 лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. Кроме того, в течение последних 1,5 она допустила около сорока административных правонарушений.
В Минприроды заявили, что получили письмо Владимира Устинова и давили, что назначать Дарью Филиппову на должность главы Сочинского нацпарка не планировали.
Ранее сообщалось, что Дарья Филиппова была назначена на должность директора нацпарка Сочи, второго самого посещаемого туристами в стране парка, вместо Николая Пеньковского, который занимал эту должность на протяжении 15 лет. При этом сам Дмитрий Рогозин потребовал от Минприроды объяснений по поводу высокого назначения своей племянницы.