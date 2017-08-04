Жители московской пятиэтажки назвали незаконным включение дома в список под снос
Жители московской пятиэтажки по адресу улица Николая Химушина 19/3 пожаловались не назаконное включение своего дома в список программы реновации жилого фонда
Жители московской пятиэтажки по адресу улица Николая Химушина 19/3 пожаловались не назаконное включение своего дома в список программы реновации жилого фонда. Собственники квартир утверждают, что собрание жильцов, на котором якобы принято решение о сносе дома, на самом деле не проводилось, а подписи под протоколом - поддельные.
Напомним, на сайте мэра Москвы 1 августа был опубликован итоговый список домов, вошедших в программу реновации. Изначально речь шла о сносе 4546 домов, однако затем список расширился до 5144. Некоторые дома попросились в программу реновации добровольно, проверя собрания собственников. По правилам программы, дом мог быть внесен в список, если ⅔ собственников проголосовали за программу реновации.
Многие москвичи жалуются, что собрания собственников проводились незаконно, а голоса противников сноса не учитывались. Ряд домов в настоящее время пытается оспорить решения о вхождении в программу реновации.
Одним из таких дом стала и пятиэтажка на улице Николая Химушина. Житель дома Дмитрий Лашков рассказал «Открытой России», что их дом изначально не был включен в программу реновации. Однако в конце мая появилась инициативная группа из двух жительниц дома, которые выступали за снос.
Женщины стали обходить собственников со списком, в котором они отмечали желание или нежелание соседей участвовать в программе реновации. По словам Лашкова, их список был просто опросом мнений, однако на его основании дом в итоге включили в программу реновации.
Лашков рассказал, что в их случае ни одна из форм общего собрания собственников проведена не была.
После включения дома в список под снос жильцы пересчитали голоса и выяснили, что за реновацию высказалось менее 2/3 собственников. Кроме того, они обнаружили, что подпись одного из собственников, который находился в отпуске в другой стране, была подделана.
«Это доказывают, что идут манипуляции, фальсификации, лоббирование. А мы ничего не добились, хотя мы все факты предоставили», - заявил Дмитрий Лашков.
Сам дом, который теперь могут снести, находится в прекрасном техническом состоянии, отметили противники реновации.