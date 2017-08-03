Членов «банды ГТА» могли спровоцировать на побег с целью их ликвидации
В деле о попытке побега членов так называемой «банды ГТА» из здания Мособлсуда появилась новая версия. В спецслужбах предполагают, что обвиняемых могли спровоцировать на побег и даже помочь с его реализацией
В деле о попытке побега членов так называемой «банды ГТА» из здания Мособлсуда появилась новая версия. В спецслужбах предполагают, что обвиняемых могли спровоцировать на побег и даже помочь с его реализацией. Целью побега была ликвидация членов банды на законных основаниях.
Напомним, на судебное заседание пятерых обвиняемых, которым грозило пожизненное заключение за убийства автомобилистов, вели всего два конвойных. Члены банды завладели оружием конвойных и пытались взять их в заложники, однако попали под обстрел подоспевших на место действия полицейских. Трое подсудимых были убиты на месте, а двое тяжело ранены. 2 августа в больнице скончался четвертый обвиняемый.
После инцидента была начата проверка в отношении сотрудников конвойной службы. Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что конвоиры нарушили «всевозможные инструкции от А до Я». «Я думаю, определенные сотрудники и руководство понесут за это ответственность», - заявил Золотов.
Сейчас выясняется, почему особо опасных преступников сопровождали всего два конвоира, одной из которых была женщина. Кроме того, наручники на руках подсудимых были застегнуты спереди, а не сзади, как положено по инструкции.