РПЦ призвала запретить «лицемерную» рекламу безалкогольного пива
Русская православная церковь выступила против рекламы безалкогольного пива. В церкви считают, что реклама данного продукта является лицемерием
Русская православная церковь выступила против рекламы безалкогольного пива. В церкви считают, что реклама данного продукта является лицемерием.
«Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым «зонтичным» брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления «обычного» алкогольного пива соответствующих марок», - заявил глава отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, слова которого приводит РБК.
Представитель РПЦ отметил, что рынок безалкогольного пива в России мизерный, а перспективы его роста экспертами якобы оцениваются скептически. «Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие «алкогольного прошлого» и не сходные до степени смешения с обычным пивом», - посоветовал Владимир Легойда.
Между тем, статистика говорит, что в 2016 году продажи безалкогольного пива выросли в России примерно на 12% при общем снижении объемов продаж пива.
Гендиректор Heineken в России Этьен Страйп ранее объявил о выводе компанией на рынок нового бренда безалкогольного пива Heineken 0.0. Г-н Страйп считает, что в 2017 году продажи безалкогольного пива в России могут вырасти более чем на 10%, а в 2018 году втрое превысить показатель 2013 года.