Начальник кемеровского управления ФСИН подозревается в получении крупной взятки
По данным Следственного комитета, в 2012 году начальник кемеровского УФСИН из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на сумму около 60 млн рублей с его организацией
Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кемеровской области Константин Антонкин стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Высокопоставленного силовика подозревают в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере.
По данным Следственного комитета, в 2012 году начальник кемеровского УФСИН из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на сумму около 60 млн рублей с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ СИЗО.
В качестве вознаграждения за свои услуги силовик попросил оформить в собственность выбранный им земельный участок и построить там дом. Предприниматель согласился, а силовик убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт со строительной фирмой взяткодателя.
По данным сайта управления ФСИН по Кемеровской области, его с мая 2011 года ведомство возглавляет Константин Антонкин.