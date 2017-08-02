В Подмосковье на территории Лермонтовских мест появится «многоэтажное гетто»
Московские власти планируют отдать под застройку многоэтажными домами часть сельскохозяйственных земель в Зеленограде. Многоэтажки также могут появиться на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Подмосковья
Московские власти планируют отдать под застройку многоэтажными домами часть сельскохозяйственных земель в Зеленограде. Многоэтажки также могут появиться на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Подмосковья.
Согласно информации, опубликованной на портале Зеленограда, Генплан предполагает увеличение населения Кутузовского поселения до 57 300 человек в течение ближайших 5 лет и до 99 630 человек в течение 18 лет. Отметим, что сейчас население Кутузовского поселения оценивается в 5 670 человек. Количество рабочих мест при этом планируют увеличить с нынешних 900 лишь до 1730 в 2022 году и до 16790 в 2035 году.
Прирост населения столичные власти планируют обеспечить за счет строительства жилого комплекса «Новый Зеленоград», который входит в границы деревни Рузино, где будут жить более 23 тысяч человек, и застройки поля площадью 176,6 гектара в деревне Юрлово. Под строительство данного ЖК планируется отстать часть земли сельскохозяйственного назначения. На этой земле планируется построить жилые дома высотой 17 этажей, сообщают «Новые известия».
Еще несколько домов высотой в 25 этажей планируется построить на земле за уже построенными ЖК «Велтон парк» и «Фирсановка лайф».
Проект Генплана развития Кутузовского сельского поселения до 2035 года проходит процедуру обсуждения на публичных слушаниях. Однако противники застройки жалуются, что их не пускают на заседания Совета депутатов, публичные слушания назначаются на будний день, а власти дали указания пропускать на слушания только прописанных и лояльных жителей.
Противники застройки рассказали, что «многоэтажное гетто» хотят построить на полях, где расположена усадьба Середниково и Лермонтовские места. Местные жители считают, что действия властей нарушают российское и международное законодательство.