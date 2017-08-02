«Победа» извинилась перед пресс-секретарем главы РПЦ из-за отсутствия места в самолете для его жены
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пожаловался на авиакомпанию «Победа», которая не смогла посадить всю его семью на один рейс, хотя у них на руках уже были посадочные талоны
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пожаловался на авиакомпанию «Победа», которая не смогла посадить всю его семью на один рейс, хотя у них на руках уже были посадочные талоны. Как оказалось, на их места уже посадили группу трансферных пассажиров.
Инцидент произошел на рейсе лоукостера «Победа» Москва - Геленджик. Александр Волков направлялся в отпуск вместе с супругой Варварой и детьми. Семья зарегистрировалась на рейс и получила посадочные талоны, однако мест на борту им не хватило. Из-за отсутствия свободных мест в самолете пресс-секретарь главы Русской православной церкви и его шестеро детей улетели этим рейсом, а супруге предложили место в самолете авиакомпании «ЮТэйр» через 4 часа.
«В аэропорту оказалось, что раньше нас пригласили группа с трансфера, и ей отдали все места, в том числе одно из наших. Кто первый встал, того и тапки. Супервайзер АК Победа Анна Баринова буквально эти слова подтвердила», - написал Волков в Facebook.
«И кому интересны мои нервы по поводу детей, улетевших без мамы, совершенно неожиданно. Собственно и испуг детей, кому важен. Точно ни авиакомпании Победа и ее невозмутимым сотрудникам», - прокомментировала ситуацию Варвара Волкова, которой пришлось лететь другим рейсом.
После того, как об инциденте на рейсе «Победы» с участием пресс-секретаря патриарха Кирилла стало известно СМИ, руководство лоукостера принесло Волкову свои извинения и предложило компенсацию.
«После всего случившегося мне позвонила пресс-секретарь авиакомпании, извинилась и без всяких оправданий признала вину компании. Затем мне написал письмо лично генеральный директор Победы, опять же извинился и предложил вполне адекватную компенсацию всей семье в возможности перелета Победой по любому выбранному нами направлению», - написал Александр Волков.
Пресс-секретарь главы РПЦ после получения извинения заявил, что «тема закрыта», а его семья более не имеет претензий к авиакомпании «Победы».
Напомним, в июне Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Победа» на 20 тысяч рублей за отказ пустить на борт пассажира из-за отсутствия мест в самолете. Мужчина не смог вылететь рейсом из Екатеринбурга в Сочи, так как лоукостер продал на рейс больше билетов, чем было мест на борту.