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Общество
02 августа 00:34

Закрытие свалок в Подмосковье привело к мусорному коллапсу

Московская область оказалась на грани мусорного коллапса в связи со срочным закрытием ряда полигонов твердых бытовых отходов по поручению президента России. В связи с закрытием свалок сотни мусоровозов теперь вываливают отходы в лес или ближайшие канавы

Фото: Urbanore.com

Московская область оказалась на грани мусорного коллапса в связи со срочным закрытием ряда полигонов твердых бытовых отходов по поручению президента России. В связи с закрытием свалок сотни мусоровозов теперь вываливают отходы в лес или ближайшие канавы.

Напомним, в конце июня в подмосковной Балашихе был закрыт полигон ТБО «Кучино» после того, как местные жители пожаловались главе государства Владимиру Путину на растущую свалку. В конце июля за нарушения природоохранного законодательства суд приостановил деятельность полигона «Кулаковский» в деревне Манушкино на 15 дней. Полностью эту свалку планируется закрыть 1 сентября.

Закрытие одних свалок приводит к перегрузке других мусорных полигонов, что вызывает недовольство местных жителей. Кроме того, участились случаи, когда мусоровозы просто скидывают отходы в лес, что может привести к экологической катастрофе.

Свалка в Манушкино ежедневно принимала 200 мусоровозов, а ближайший к ней полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» находится в Серпуховском районе, но его руководство отказалось работать с отходами из Чехова. Глава администрации Серпуховского района Александр Шестун рассказал РБК, что около полигона ежедневно создаются многокилометровые очереди мусоровозов, а некоторые не хотят ждать и скидывают мусор в лес и овраги.

Жители Чеховского района рассказывают в соцсетях, что сваливать мусор уже некуда, так как вокруг баков навалено огромное количество забитых коммунальными отходами мешков.

Первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал, что экоактивисты за последнее время насчитали 240 мусоровозов, которые, не дождавшись выгрузки на полигон, развернулись и уехали. При этом возвращались мусоровозы уже пустыми, а значит выкинули мусор в канавах.

В настоящее время в России производится около 55-60 млн тонн твердых бытовых отходов. Из этого объема пятая часть приходится на Москву (7,9 млн т) и Московскую область (3,8 млн т). За МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 млн т мусора.

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