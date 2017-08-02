Чеченских геев объявили в розыск как сторонников «Исламского государства»
Чеченские власти объявили в розыск несколько гомосексуалистов, но в документах на розыск указали их в качестве сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Чеченские власти объявили в розыск несколько гомосексуалистов, но в документах на розыск указали их в качестве сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Такие меры были приняты для того, чтобы помешать их эвакуации из региона как лиц, подвергающихся преследованию из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.
Правозащитники рассказал порталу «Кавказ.Реалии», что чеченские силовики приходят домой к родственникам гомосексуалистов и требуют, чтобы они написали заявления об их отъезде в Сирию для участия в военных действиях на стороне боевиков.
«Политика чеченских правоохранительных органов такова, что им легче сразу заявить, что человека завербовали, и он уехал в Сирию. Скорее всего, это рассчитано на то, чтобы люди, не желающие жить в тех условиях, никуда не уезжали», - говорят правозащитники.
Напомним, ранее «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и даже убийствах представителей сек-сменьшинств в Чеченской республике. По данным издания, подозреваемых в гомосексуальных связях содержали в секретной тюрьме в городу Аргун.
Власти Чечни отвергли обвинения в преследовании гомосексуалистов, заявив, что в республике «геев нет».