Мэрия Москвы утвердила программу реновации жилого фонда. Под снос пойдут 5144 дома
Московское правительство официально утвердило программу реновации жилого фонда, которая предполагает массовый снос жилых домов. Глава города Сергей Собянин объявил, что всего в программу сноса включены 5144 дома
Московское правительство официально утвердило программу реновации жилого фонда, которая предполагает массовый снос жилых домов. Глава города Сергей Собянин объявил, что всего в программу сноса включены 5144 дома на 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.
С 1 августа 2017 года собственники квартир из утвержденного списка перестанут платить за капитальный ремонт.
Список домов под снос будет опубликован позже на портале mos.ru. Однако уже сейчас известно, что в Восточном административном округе снесут 1055 домов, а, например, в Зеленограде - 34 дома.
«Столицей реновации» Сергей Собянин назвал район Кузьминки, где в программу вошло 284 дома.
Напомним, изначально в программу реновации жилого фонда было включено 4546 домов, однако до 1 августа собственники не попавших в этот список домов могли провести собрания собственников по вопросу вхождения в программу и предоставить протоколы властям.
При этом многие москвичи жалуются, что собрания по вопросу реновации проводились незаконно, протоколы подделивались, а голоса против сноса не учитывались. Сейчас собственники пытаются оспорить решение о включении своих домов в программу реновации в судах.