Новым директором Сочинского национального парка стала племянница Дмитрия Рогозина
Новым директоров Сочинского национального парка, который является одним из самых посещаемых парков в стране, стала журналист и декоратор Дарья Филиппова. По некоторым данным, она приходится племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина
Новым директоров Сочинского национального парка, который является одним из самых посещаемых парков в стране, стала журналист и декоратор Дарья Филиппова. По некоторым данным, она приходится племянницей вице-премьеру российского правительства Дмитрия Рогозина.
С 2002 года Сочинский национальный парк возглавлял Николай Пеньковский, однако в начале июня он был уволен. Сам Пеньковский заявил, что его уволили без объяснения причин.
Г-н Пеньковский рассказал «Коммерсанту», что ему позвонили из Министерства природы РФ и попросили устроить на работу молодого специалиста из Москвы. Начальник парка предложил Дарье Филипповой должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков. Девушка согласилась и попросила выделить офис для ее команды.
Николай Пеньковский посоветовал ей решить этот вопрос в Москве, так как он не распоряжается государственными помещениями, а через месяц его вызвали в столицу, где и объявили об увольнении. На следующий день в парк прислали приказ об увольнении директора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса, который позволяет уволить руководителя организации без объяснений.
Новым директором Сочинского национального парка назначили Дарью Филиппову. Николай Пеньковский ушел на больничный, а затем оспорил решение Минприроды в суде. 29 июня его восстановили в должности, а племянница вице-премьера стала и. о. директора. Сейчас Пеньковский продолжает находиться на больничном и ожидает решения министра Сергея Донского о руководстве заповедника.
Экологи связывают смену руководства Сочинского национального парка с планами властей по строительству новых горнолыжных курортов, в том числе и в заповедных территориях.