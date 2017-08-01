Меню
Общество
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Общество
01 августа 07:21

«Ночным волкам» впервые за пять лет отказали в получении президентских грантов

Прокремлевский байкерский клуб «Ночные волки», лидером которого является Александр Залдостанов, остался без президентских грантов. Ранее мотоклуб в течение пяти лет получат финансовую поддержку от государства

Фото: Fedpress.ru

Прокремлевский байкерский клуб «Ночные волки», лидером которого является Александр Залдостанов, остался без президентских грантов. Ранее мотоклуб в течение пяти лет получат финансовую поддержку от государства.

Координационный комитет по распределению президентских грантов под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко отклонил все заявки «Ночных волков» на получение грантов.

Распределение грантов в этот раз проходило по новой схеме. Для этого был создан единый грантооператор, а также появилась новая трехступенчатая методология отбора заявок с участием анонимных экспертов, объединенного экспертного и координационного советов, сообщает «КоммерсантЪ».

«Ночные волки» подали на конкурс три заявки. Две из них не допустили до экспертизы по причине несоответствия требованиям конкурса. Комиссия также не стала рассматривать заявку организации «Ночные волки Чечни». Проект стоимостью 3,8 млн рублей предполагал проведение межнационального фестиваля путешественников «Побратим».

Заявку московской организации «Детские новогодние елки в Байк-центре» на сумму 9,5 млн рублей эксперты рассмотрели, но не удовлетворили.

«Ночные волки» отказ в предоставлении грантов не прокомментировали.

Отметим, что до этого «Ночные волки» регулярно оказывались в получателях крупных президентских грантов. С 2012 года организация получила 60 млн рублей.

Материалы по теме
Байк-клуб «Ночные волки» получил кремлевский грант на 3 млн рублей
Президентские гранты в 2016 году получили церковь, байкеры и казаки
Белорусские власти могут признать «Ночных волков» экстремистской организацией
Сейчас на главной
Горячие новости
В Мособлсуде во время заседания по делу «банды ГТА» произошла перестрелка
В Московском областном суде во время одного из заседаний произошла перестрелка. По уточненным данным, инцидент произошел во время суда по делу «банды ГТА». По предварительным данным, два человека получили ранения
Горячие новости
Московские власти в рамках программы реновации снесут 5144 дома
Московское правительство официально утвердило программу реновации жилого фонда, которая предполагает массовый снос жилых домов. Глава города Сергей Собянин объявил, что всего в программу сноса включены 5144 дома
Горячие новости
Сочинский национальный парк отдали племяннице Рогозина
Новым директоров Сочинского национального парка, который является одним из самых посещаемых парков в стране, стала журналист и декоратор Дарья Филиппова. По некоторым данным, она приходится племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина
губернаторы
Метод пера и топора «железного дровосека» Светланы Орловой
Главный врач Судогодской районной больницы Владимирской области выступил на конференции, посвященной отношениям медиков и пациентов, не со стандартным докладом, а рассказал, насколько плохи дела в областном здравоохранении
Горячие новости
​Вернуться живым
Совет Федерации в связи с участившимися случаями гибели российских туристов на заграничных курортов решили разработать специальные инструкции для соотечественников о влиянии жаркого климата на хронические заболевания
Горячие новости
Свердловские власти запретили проводить стояние против фильма «Матильда»
Власти Свердловской области отказали православным активистам в проведении стояние против художественного фильма Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской
Горячие новости
Расстрелять без суда и следствия
«Новая газета» обнародовала свидетельства массового расстрела подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном в конце 2016 года. Журналисты нашли подтверждение смерти одной подозреваемой по делу о нападении на полицейского
Горячие новости
Главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья
Телеведущий Андрей Малахов решил покинуть Первый канал. Теперь бессменный ведущий ток-шоу «Пусть говорят» будет работать на ВГТРК. Пока официально информация о переходе Малахова не подтверждена
Горячие новости
Благоустройство Москвы становится опасным для москвичей
Департамент капитального строительства мэрии Москвы проводит проверку информации о получении москвичкой серьезных травм из-за аварии на месте ремонтных работ. Молодая женщина получила ожоги 35% тела
Горячие новости
ФАС предостерегла сотовых операторов от повышения цен на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин для роста цен на сотовую связь после отмены внутрироссийского роуминга. В ведомстве считают, что тарифы могут подрасти только на «доли копейки»
Горячие новости
Заезд на внедорожниках, яхты и ужин в шикарном ресторане
Выпускники Волгоградской академии МВД с большим размахом отметили вручение дипломов. Курсанты устроили заезд на внедорожниках Land Cruiser Prado, арендовали яхту для прогулки по Волге и отпраздновали окончание учебы в одном из самых дорогих ресторанов
Авторская колонка
Когда пропаганда уходит в отпуск
С передовой доносятся умиротворяющие вести: пропаганда медленно, но верно отправляется в отпуск. «Зачехляю ствол», — выдохнул Шейнин, испаряясь из эфира. Конечно, весь он не уйдет, не на того напали ...
Тарощина Слава
Горячие новости
О спорт, ты — пир!
Спортивный телеканал «Матч ТВ» покупает самые дорогие передачи для эфира у продакшн-компании, которая связана с Тиной Канделаки и Натальей Билан. Г-жа Канделаки, напомним, является генеральным продюсером «Матч ТВ», а г-жа Билан - креативным продюсером телеканала
Горячие новости
​Путин помиловал женщин, осужденных за sms в Грузию
Глава государства Владимир Путин помиловал двух жительниц Сочи, которые были осуждены за государственную измену из-за отправки sms-сообщений в Грузию в августе 2008 года накануне начала военных действий в Южной Осетии
Горячие новости
«Никто в ФБР не верит, что Лесин напился, упал и умер»​
Спецслужбы США отрабатывают версию об убийстве бывшего министра печати РФ и экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина. По официальной версии, бывший российский чиновник скончался в результате несчастного случая в номере вашингтонской гостиницы
Горячие новости
Полуостров Крым снова остался без электричества
Крупные города полуострова Крым в пятницу, 28 июля, остались без электричества. В настоящее время энергомост Краснодарский край - Крым полностью отключен. Света нет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи и Бахчисарайском районе и т.д
Горячие новости
​«Выбрал Сирию - да простят меня врачи»
Депутат Госдумы Игорь Сухарев, комментируя расходы федерального бюджета на антитеррористическую операцию в Сирии, заявил, что эта военная операция «важнее, чем повышение зарплат врачам»
ГИБДД
Аудиторы проверили арифметику ГИБДД
Счетная палата выявила серьезные недостатки в работе Госавтоинспекции. Аудиторы указывают на сотни тысяч «ошибочных» штрафных постановлений в адрес водителей, которые были впоследствии отменены судами.