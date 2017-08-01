«Ночным волкам» впервые за пять лет отказали в получении президентских грантов
Прокремлевский байкерский клуб «Ночные волки», лидером которого является Александр Залдостанов, остался без президентских грантов. Ранее мотоклуб в течение пяти лет получат финансовую поддержку от государства
Прокремлевский байкерский клуб «Ночные волки», лидером которого является Александр Залдостанов, остался без президентских грантов. Ранее мотоклуб в течение пяти лет получат финансовую поддержку от государства.
Координационный комитет по распределению президентских грантов под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко отклонил все заявки «Ночных волков» на получение грантов.
Распределение грантов в этот раз проходило по новой схеме. Для этого был создан единый грантооператор, а также появилась новая трехступенчатая методология отбора заявок с участием анонимных экспертов, объединенного экспертного и координационного советов, сообщает «КоммерсантЪ».
«Ночные волки» подали на конкурс три заявки. Две из них не допустили до экспертизы по причине несоответствия требованиям конкурса. Комиссия также не стала рассматривать заявку организации «Ночные волки Чечни». Проект стоимостью 3,8 млн рублей предполагал проведение межнационального фестиваля путешественников «Побратим».
Заявку московской организации «Детские новогодние елки в Байк-центре» на сумму 9,5 млн рублей эксперты рассмотрели, но не удовлетворили.
«Ночные волки» отказ в предоставлении грантов не прокомментировали.
Отметим, что до этого «Ночные волки» регулярно оказывались в получателях крупных президентских грантов. С 2012 года организация получила 60 млн рублей.