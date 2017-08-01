Российским туристам раздадут инструкции о том, как вернуться живыми с заграничных курортов
Совет Федерации в связи с участившимися случаями гибели российских туристов на заграничных курортов решили разработать специальные инструкции для соотечественников о влиянии жаркого климата на хронические заболевания
Совет Федерации в связи с участившимися случаями гибели российских туристов на заграничных курортов решили разработать специальные инструкции для соотечественников о влиянии жаркого климата на хронические заболевания. Напомним, что только за минувшие выходные на турецких курортах погибли пятеро россиян.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин отметил, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо дополнительно информировать туристов об особенностях климата и тех угрозах для здоровья, которые могут из-за них возникнуть.
«Это было бы правильным решением проблемы. Возможно, что часть туроператоров уже это делает при формировании туров, опираясь на свой опыт и квалификацию, но стоит подумать о том, чтобы прописать эти рекомендации в нормативных актах», - заявил сенатор в беседе с Национальной службой новостей.
По данным Ростуризма, за минувшие выходные в Турции погибли пятеро россиян. Четверо туристов погибли во время купания, в том числе и из-за проблем со здоровьем.
Чиновники ведомства призвали российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие, а также соблюдать рекомендации Роспотребнадзора о предосторожностях в жаркую погоду.
Напомним, ранее на курорте Кемер скончалась 36-летняя россиянка Оксана Астафьева. Во время купания у нее случился приступ астмы, а ингалятор она оставила в номере гостиницы.
29 июля в Турции скончались еще два российских туриста. 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат, а 47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.