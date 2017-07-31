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31 июля 15:57

«Новая газета» нашла доказательства расправы над подозреваемыми в нападении на полицейских в Грозном

«Новая газета» обнародовала свидетельства массового расстрела подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном в конце 2016 года. Журналисты нашли подтверждение смерти одной подозреваемой по делу о нападении на полицейского

«Новая газета» обнародовала свидетельства массового расстрела подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном в конце 2016 года. Журналисты нашли подтверждение смерти одной подозреваемой по делу о нападении на полицейского. Ранее власти Чечни назвали сообщения о ликвидации подозреваемых в терроризме «гнусной ложью».

Издание опубликовало ксерокопии фототаблиц, составленных МВД Чечни. В них фигурируют трое задержанных после нападения на полицейского в Чечне Исмаил Бергаев, Сахаб Юсупов и 18-летняя Мадина Шахбиева.

В декабре 2016 года группа молодых людей убила знакомого сотрудника полиции и угнала его машину. В ходе погони злоумышленники сбили сотрудника ДПС. Большая часть нападавших была уничтожена, трое получили ранения и были задержаны.

Задержанным была оказана медицинская помощь, после чего они могли принимать участие в следственных действиях. Однако в составленной сотрудниками МВД Чечни фототаблице напротив фотографии Шахбиевой указано, что 22.12.2016 она скончалась в ГКБ №9.

По данным правозащитного центра «Мемориал», Мадину Шахбиеву тайно вывезли из больницы и убили при неизвестных обстоятельствах. После этого 18-летнюю девушку без поминальных обрядов похоронили на кладбище родного села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни.

Журналисты и правозащитники полагают, что остальные подозреваемые также были ликвидированы без суда и следствия.По данным «Новой», Бергаев и Юсупов в январе были расстреляны в Грозном на территории патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова. При этом все трое после возбуждения уголовного дела являлись подследственными и должны были быть помещены в СИЗО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сведения об убийстве подозреваемых являются «гнусной ложью».

В другую полицейскую фототаблицу вошли 67 жителей Чечни, задержанных в декабре 2016 и январе 2017 года. По данным издания, 14 из них были расстреляны. Газета отмечает, что на некоторых фотографиях зафиксированы явные следы физического насилия, а также видно, как задержанные прикованы наручниками к батарее или шведской стенке.

Данные 13 задержанных из фототаблиц соответствуют заявлению их родственников на имя Уполномоченного по правам человека при главе Чечни Нурди Нухажиева о пропаже близких. Фигуранты списка пропали с период с 17 декабря по 15 января.

Позднее авторы жалобы рассказали журналистам, что их вынуждают писать заявления о том, что их пропавшие родственники якобы уехали воевать в Сирию. У родственников также требуют отдать российские и заграничные паспорта пропавших.  Жалобщики предполагают, что паспорта хотят использовать в качестве доказательства того, что пропавшие молодые люди действительно уехали в Сирию.

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