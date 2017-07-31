Телеведущий Андрей Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК
Телеведущий Андрей Малахов решил покинуть Первый канал. Теперь бессменный ведущий ток-шоу «Пусть говорят» будет работать на ВГТРК. Пока официально информация о переходе Малахова не подтверждена
Телеведущий Андрей Малахов решил покинуть Первый канал. Теперь бессменный ведущий ток-шоу «Пусть говорят» будет работать на ВГТРК. Пока официально информация о переходе Малахова не подтверждена.
Журналист Егор Максимов сообщил в Twitter, что студию Малахова в Останкино занял Дмитрий Шепелев с программой «На самом деле».Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов отметил, что переход Малахова на конкурирующий канал является «главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».
Андрей Малахов работал на телеканале ОРТ (Первом канале) с 1996 года. Сам телеведущий пока не прокомментировал информацию о своем уходе с Первого канала.