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31 июля 13:57

Телеведущий Андрей Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК

Телеведущий Андрей Малахов решил покинуть Первый канал. Теперь бессменный ведущий ток-шоу «Пусть говорят» будет работать на ВГТРК. Пока официально информация о переходе Малахова не подтверждена

Телеведущий Андрей Малахов решил покинуть Первый канал. Теперь бессменный ведущий ток-шоу «Пусть говорят» будет работать на ВГТРК. Пока официально информация о переходе Малахова не подтверждена.

Журналист Егор Максимов сообщил в Twitter, что студию Малахова в Останкино занял Дмитрий Шепелев с программой «На самом деле».Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов отметил, что переход Малахова на конкурирующий канал является «главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

Андрей Малахов работал на телеканале ОРТ (Первом канале) с 1996 года. Сам телеведущий пока не прокомментировал информацию о своем уходе с Первого канала.

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