Курсанты волгоградской академии МВД «вызывающе дорого» отметили свой выпускной
Выпускники Волгоградской академии МВД с большим размахом отметили вручение дипломов. Курсанты устроили заезд на внедорожниках Land Cruiser Prado, арендовали яхту для прогулки по Волге и отпраздновали окончание учебы в одном из самых дорогих ресторанов
Выпускники Волгоградской академии МВД с большим размахом отметили вручение дипломов. Курсанты устроили заезд на внедорожниках Land Cruiser Prado, арендовали яхту для прогулки по Волге и отпраздновали окончание учебы в одном из самых дорогих ресторанов города. В настоящее время по факту «вызывающе нескромного» выпускного будущих полицейских проводится проверка.
По данным СМИ, выпускники полицейской академии после получения дипломов об окончании вуза устроили заезд на внедорожниках Land Cruiser Prado. Затем будущие полицейские перебрались на яхту, а завершили празднование ужином в пентхаусе «популярного и очень дорогого» ресторана «Лондон».
Видеофрагменты шикарного выпускного студентов Волгоградской академии МВД попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.
Позднее стало известно, руководство Волгоградской академии МВД начало проверку публикаций в СМИ о вызывающе нескромном праздновании окончания учебы выпускниками вуза.
«По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети интернет, о праздновании выпускного мероприятия. По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», - говорится в официальном заявлении вуза.
В то же время руководство академии отметило, что выпускники во время гуляния не допустили фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности.
В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что выпускной студентов академии прошел без происшествий.
Напомним, год назад не менее широкий общественный резонанс вызвал выпускной в Академии ФСБ. Силовики устроили заезд на дорогостоящих внедорожниках Gelandewagen. В связи со скандалом, ряд руководителей академии были переведены на нижестоящие должности.
В ФСБ России тогда заявили, что выпускники их академии впервые за многие годы допустили действия, которые привлекли повышенное внимание общества.