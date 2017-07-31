«Матч ТВ» покупает самый дорогой контент у продакшн-компании, связанной с Тиной Канделаки
Спортивный телеканал «Матч ТВ» покупает самые дорогие передачи для эфира у продакшн-компании, которая связана с Тиной Канделаки и Натальей Билан. Г-жа Канделаки, напомним, является генеральным продюсером «Матч ТВ», а г-жа Билан - креативным продюсером телеканала
Спортивный телеканал «Матч ТВ» покупает самые дорогие передачи для эфира у продакшн-компании, которая связана с Тиной Канделаки и Натальей Билан. Г-жа Канделаки, напомним, является генеральным продюсером «Матч ТВ», а г-жа Билан - креативным продюсером телеканала.
По данным портала «Медуза», реалити-шоу «Бой в большом городе» (доля аудитории 1,4% при прогнозируемых 4%) производится компанией «КБ Продакшн». Сразу несколько источников издания связывают эту компанию с Канделаки и Билан. Название компании якобы является аббревиатурой от фамилий подруг, ранее работавших в медиахолдинге СТС Медиа.
Один из совладельцев «КБ Продакшн» Александр Кривобоков ранее возглавлял три продакшн-компании, совладельцем которых была Тина Канделаки («Ок продакшн», «Нереальная политика» и «Родня продакшн»). «КБ Продакшн» производит большие документальные фильмы о спортсменах, дорогие реалити-шоу и программу о здоровом образе жизни «Анатомия спорта».
Телефонный номер «КБ Продакшн», указанный в регистрационных данных, совпадает с номером другой компании, делающей контент для «Матч-ТВ» – «Сафари Продакшн». В свою очередь «Сафари» снимала реалити-шоу канала «Кто хочет стать легионером». Тина Канделаки заявляла, что по объему аудитории данное реалити-шоу «бьет все рекорды», однако TNS приводит данные, согласно которым доля первых выпусков шоу составила около 1%.
Холдинг «Газпром Медиа», в который входит телеканал, не раскрывает стоимость программ, заказанных «Матч-ТВ» сторонним компаниям. При этом источники «Медузы» говорят, что сметы передач производства «КБ Продакшн» и «Сафари продакшн» могут быть завышены в пять раз. Например, если обычная программа стоит до 700 тысяч рублей, то те, что делают эти компании, – минимум два миллиона.
Напомним, что в последнее время в СМ все чаще стали появляться сообщения о финансовых трудностях на главном спортивном телеканале страны. По неофициальным данным, в целях оптимизации средств многих сотрудников «Матч ТВ» сокращают либо выводят за штат. Сотрудники телеканала говорят, что теперь руководство экономит даже на командировках.