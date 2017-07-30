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30 июля 09:15

Президент помиловал жительниц Сочи, осужденных за sms в Грузию накануне пятидневной войны

Глава государства Владимир Путин помиловал двух жительниц Сочи, которые были осуждены за государственную измену из-за отправки sms-сообщений в Грузию в августе 2008 года накануне начала военных действий в Южной Осетии

Фото: Korins.ru

Глава государства Владимир Путин помиловал двух жительниц Сочи, которые были осуждены за государственную измену из-за отправки sms-сообщений в Грузию в августе 2008 года накануне начала военных действий в Южной Осетии. Президент подписал указ о помиловании Марины Джанджгавы и Анника Кесян. Несколько месяцев назад была помилована еще одна жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за аналогичную sms-ку.

Марина Джанджгава и Анника Кесян были признаны виновными в государственной измене. По версии следствия, в августе 2008 года накануне пятидневной войны женщины отправили своим знакомым в Грузию sms-сообщения о передвижении военной техники из Сочи в сторону Абхазии.

Джанджгаву и Кесян освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Размер штрафа, который должна выплатить Марина Джанджгава, сокращен до размера уже совершенных платежей.

По делам о госизмене одновременно проходили три жительницы Сочи: Марина Джанджгава, Анника Кесян и Инга Тутисани. 4 июля их защита обратилась в Верховный суд РФ с кассационными жалобами, в которых указала, что при вынесении приговоров суды первой инстанции допустили существенные нарушения.

По мнению защитников, переданные в sms-сообщения сведения в силу своей общедоступности не могут являться государственной тайной. Ранее такое же мнение высказал президент Владимир Путин, которому в ходе пресс-конференции журналисты рассказали о приговорах жительницам Сочи за sms-сообщения.

Анника Кесян была приговорена к 8 годам лишения свободы, Марину Джанджгаву осудили на 12 лет лишения свободы, Ингу Тутисани - к 6 годам.

В марте 2017 года Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, которая ранее также была осуждена за sms об идущей в Грузию военной технике.

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