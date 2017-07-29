Спецслужбы США опровергли версию о гибели Михаила Лесина в результате несчастного случая
Спецслужбы США отрабатывают версию об убийстве бывшего министра печати РФ и экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина. По официальной версии, бывший российский чиновник скончался в результате несчастного случая в номере вашингтонской гостиницы
Спецслужбы США отрабатывают версию об убийстве бывшего министра печати РФ и экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина. По официальной версии, бывший российский чиновник скончался в результате несчастного случая в номере вашингтонской гостиницы.
По данным ФБР США, в день смерти у Михаила Лесина была запланирована встреча с представителями Минюста США, в ходе которой планировалось обсудить работу российского телеканала RT, который вещает за границей.
Издание BuzzFeedNews со ссылкой на источники в ФБП сообщает, что Минюст США оплатил гостиничный номер, где скончался Михаил Лесин. Ведомство пригласило бывшего министра печати РФ в Вашингтон, чтобы он дал интервью о внутренней работе телеканала RT, «который финансирует Кремль».
Неназванный сотрудник ФБР сообщил изданию, что бывший российский чиновник был избит до смерти бейсбольной битой. Эксперты зафиксировали у него переломы ребер. «В бюро нет людей, которые бы считали, что этот мужчина напился, упал и умер. Все думают, что его избили, и за этим стояли Путин или Кремль», - заявил источник.
ФБР и Минюст США отказались дать комментарии по поводу версии об убийстве Михаила Лесина.
Официально уголовное дело о гибели Михаила Лесина было закрыто в октябре 2016 года. Смерть российского экс-чиновника признали несчастным случаем.
Напомним, Михаил Лесин в ньябре 2015 года был найден мертвым в номере «люкс» гостиницы Dupont Circle Hotel в Вашингтоне.