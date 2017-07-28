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28 июля 14:59

Полуостров Крым остался без электричества. Энергомост из Кубани отключен

Крупные города полуострова Крым в пятницу, 28 июля, остались без электричества. В настоящее время энергомост Краснодарский край - Крым полностью отключен. Света нет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи и Бахчисарайском районе и т.д

Крупные города полуострова Крым в пятницу, 28 июля, остались без электричества. В настоящее время энергомост Краснодарский край - Крым полностью отключен. Света нет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи и Бахчисарайском районе и т.д.

В компании «Крымэнерго» сообщили, что стратегически важные объекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.

Министр топлива и энергетики республики Вадим Белик сообщил агентству «Крыминформ», что все четыре нитки энергомоста Кубань — Крым отключены в результате срабатывания противоаварийной автоматики.

Оборудование сработало со стороны Тамани (Краснодарский край). Причины происшествия в настоящее время выясняются.

Напомним, в 2015 году полуостров Крым оказался полностью обесточен в результате подрыва украинскими радикалами опор линий электропередачи в Херсонской области. В республике ввели режим ЧС и установили график веерных отключений энергии.

В декабре была открыта первая ветка энергомоста Кубань - Крым. К концу апреля 2016 года электроснабжение на полуострове было полностью восстановлено.

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